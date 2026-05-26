Overheid en sector intensiveren samenwerking rondom I&R paard

Paarden reizen dagelijks door heel Nederland. Van wedstrijd naar training, van pensionstal naar dierenarts en weer terug. Juist daarom is het belangrijk dat bij een dierziekte-uitbraak snel inzichtelijk is welke paarden waar zijn geweest. Om die reden werken het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Sectorraad Paarden (SRP) intensiever samen rondom Identificatie & Registratie (I&R) van paarden.

De samenwerking richt zich op het vergroten van de bewustwording binnen de paardensector en het beter bereiken van paardenhouders die nog niet volledig bekend zijn met de regels rondom I&R. “Het gaat uiteindelijk om diergezondheid en het beschermen van de sector,” aldus de betrokken partijen. “Wanneer er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, is snelle tracering essentieel. Hoe beter de registratie op orde is, hoe sneller inzichtelijk wordt welke paarden mogelijk in contact zijn geweest met besmette dieren’’.

Diergezondheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Aanleiding voor de intensievere samenwerking is de gezamenlijke constatering dat nog niet alle paarden in Nederland volledig geregistreerd zijn. Dat brengt risico’s met zich mee bij dierziekte-uitbraken, zoals rhinopneumonie of equine infectieuze anemie. Zulke situaties onderstrepen het belang van goede tracering en actuele registratie. De betrokken organisaties benadrukken dat de verplichting rondom I&R voortkomt uit Europese diergezondheidswetgeving. Het doel is om Nederland goed voorbereid te houden op eventuele dierziektes en snel te kunnen handelen wanneer dat nodig is. “Bij dierziektes ben je afhankelijk van elkaar. Goede registratie is daarom niet alleen een individueel belang, maar een verantwoordelijkheid van de hele sector.”

Van overleg naar actieve samenwerking

Overheid en sector werken al langer samen rondom I&R Paard. Die samenwerking is het afgelopen jaar verder versterkt, met extra aandacht voor communicatie, bewustwording en het bereiken van meer paardenhouders. Binnen de samenwerking wordt gekeken hoe zowel overheidskanalen als hippische media, evenementen en erfbetreders ingezet kunnen worden om meer paardenhouders te bereiken. Zo werd eerder al gezamenlijk informatiemateriaal verspreid tijdens Horse Event. Ook wordt aangesloten bij initiatieven zoals de Week van het Paard, die zaterdag 23 mei van start gaat. Ook dierenartsen en andere erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen direct bij paardenhouders op het erf en kunnen helpen om bewustwording verder te vergroten.

Focus op bewustwording binnen de hele sector

Volgens de betrokken partijen ligt de grootste uitdaging inmiddels niet meer bij professionele paardenbedrijven of actieve wedstrijdruiters. Die groepen zijn grotendeels geregistreerd. De focus ligt nu vooral op particuliere paardenhouders die minder actief betrokken zijn bij de georganiseerde paardensector. “De grootste winst zit nu in het bereiken van paardenhouders die nog niet volledig bekend zijn met de regels rondom I&R.” Daarbij draait het niet alleen om wetgeving, maar ook om het gezamenlijke belang van een gezonde en sterke paardensector. Een goede registratie helpt om dierziektes sneller onder controle te krijgen en draagt bij aan de sterke internationale reputatie van de Nederlandse paardensector.

Positieve ontwikkeling zichtbaar

De samenwerking begint inmiddels resultaat op te leveren. Zo is het aantal registraties de afgelopen periode verder toegenomen. Onder andere de verplichting om bij veulenregistratie een UBN door te geven, heeft geleid tot meer geregistreerde paarden en locaties. De betrokken organisaties benadrukken dat er al veel goede stappen zijn gezet, maar dat verdere bewustwording en samenwerking nodig blijven om het systeem nog sterker te maken. Meer informatie over I&R Paard is te vinden via RVO, NVWA en Sectorraad Paarden.

Bron: Sectorraad Paarden