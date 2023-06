Patrick Berends nieuwe voorzitter KNHS Dressuurforum

Het KNHS-bestuur heeft unaniem ingestemd met de voordracht om Patrick Berends per 1 september te benoemen als voorzitter van het KNHS Dressuurforum. Berends volgt Janine van Twist op die statutair aftredend is nadat ze de functie van voorzitter negen jaar vervulde. “Het voorzitterschap is een mooie toevoeging op wat ik kan betekenen voor de dressuursport”, aldus Berends.

Het Dressuurforum heeft Patrick Berends, lid namens Regio Utrecht, voorgedragen als kandidaat-voorzitter aan het KNHS-bestuur, die verantwoordelijk is voor de formele benoeming. Het KNHS-bestuur heeft unaniem ingestemd met de voordracht en Patrick benoemd als opvolger van Janine in de rol van voorzitter van het Dressuurforum. De hamer zal op 1 september overgedragen worden. Janine van Twist vervulde de functie negen jaar is en is statutair aftredend.

Dagelijks met de sport bezig

Patrick Berends, sinds oktober 2022 lid van het Dressuurforum, is dressuurjurylid tot en met de Grand Prix en als eigenaar van Hippisch Centrum Groenraven, trainer en instructeur dagelijks met de sport bezig. “Het voorzitterschap is een mooie toevoeging op wat ik kan betekenen voor de dressuursport”, aldus Berends. “Ik ben het bestuur en het forum zeer erkentelijk dat ze het me gunnen om deze uitdaging aan te gaan. Ik kijk er naar uit om met het hele team er een mooi succes van te maken. We zullen ook zorgen voor een mooi afscheid voor Janine van Twist, die het fantastisch heeft gedaan.”

Speerpunten

Berends kijkt met ambitie vooruit naar de functie. “Ik heb een aantal speerpunten waar we aan zullen gaan werken de komende tijd. De breedtesport toegankelijk houden en oog en oor hebben voor de ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn. We gaan kijken hoe het huidige licentiereglement bevalt, we zullen de rol van jury op het voorterrein evalueren, het gaat ook over de bijscholing van bestaande en nieuwe juryleden, Paardenwelzijn is een heel belangrijk item binnen het forum en de omgang tussen ruiters onderling en de omgang tussen ruiters en officials heeft onze aandacht.”

Nauwere samenwerking

Daar blijft het niet bij. Berends wil een nauwere samenwerking tussen het forum en topsportcommissie afdeling topsport en de positie van het forum in de Ledenraad versterken. “We gaan ook de Young Leaders van de KNHS betrekken bij het forum. Waar liggen de behoeftes. Het moet een mix worden van het bestaande en jeugd met het oog op de toekomst”, besluit Berends.

Het KNHS-bestuur wil Janine bedanken voor de jarenlange gepassioneerde en deskundige wijze waarop zij invulling gegeven heeft aan het voorzitterschap en Patrick veel succes wensen in zijn nieuwe rol.

Bron: KNHS