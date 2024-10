Saamhorigheid en bewustwording tijdens regiofinales Harry’s Horse Zitcompetitie

De Harry’s Horse Zitcompetitie is in volle gang, zondag 20 oktober stond de tweede reeks regiofinales op het programma bij Manege Oostmoer en Stal Groenendaal. Dit weekend namen bijna 160 manegeruiters van 15 verschillende ruitersportcentra uit het hele land deel aan de competitie. Voor de ruiters was het een dag vol spanning, plezier en sportiviteit.

Amazone Noor Blanksma (14) van RSC De Meiden van Haarman uit Laren (Gelderland) is helemaal afgereisd naar Manege Oostmoer in Stad aan ’t Haringvliet en vertelt enthousiast: “Het is superleuk om mee te doen en de paarden zijn geweldig, ook vandaag bij Manege Oostmoer. Ik werd geselecteerd door mijn manege om deel te nemen aan de regiofinale en dat alleen al is een enorme eer! We bereiden ons goed voor tijdens de voorrondes, waar we de echte zitproef rijden. De jury beoordeelt wie doorgaat naar de regiofinales en dit is de derde keer dat ik mag meedoen aan de Harry’s Horse Zitcompetitie!”

‘Sfeer is ontspannen’

Fiona Roest, eigenaresse van Manege De Wildhoef, doet voor de eerste keer mee met twaalf ruiters: “We hoorden al veel positieve reacties van collega-ruitersportcentra en jury’s bij ons attendeerden ons op deze competitie. We voelen ons vereerd dat we mee mogen doen! Thuis begon de saamhorigheid al onder de ruiters en in dat opzicht hebben we al gewonnen voordat de Zitcompetitie überhaupt van start ging. De sfeer is ontspannen en alles is goed geregeld bij Manege Oostmoer. De meeste van onze ruiters doen mee voor de ervaring en het plezier. Ze zijn heel kritisch op zichzelf, maar vinden het vooral erg leuk om deel te nemen. Het is geweldig om te zien hoe iedereen zo vriendelijk en gezellig met elkaar omgaat.”

Winnaars bij Manege Oostmoer

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1 Natasha Zolinska Manege Thielen 134,00 2 Suus Ijland RSC De Meiden van Haarman 134,50 3 Caitlyn Horsten Manege Thielen 139,00 4 Finn van Lith Ruiterclub Pijnacker 135,75

Bewustwording

Barbara Faber is de trotse moeder van Fay, deelnemer in categorie 2 voor Manege Hallinckveld en vertelt: “Ik ben zelf oefentherapeut en dagelijks bezig met houding en zit van ruiters en amazones. Daarom vind ik het fantastisch dat mijn dochter meedoet aan de Zitcompetitie, waar het draait om een goede houding en zit. De ruiters van Manege Hallinckveld hebben zich voorbereid met extra lessen gericht op houding en zit en daarnaast kregen ze les op de Free Rider, een innovatief apparaat om bewustwording van de houding te stimuleren. Het is prachtig om te zien hoe jonge ruiters zich bewust worden van hun houding en plezier beleven in hun ontwikkeling!”

Passie voor ontwikkeling

Tosca, amazone bij Ruitersportcentrum Ermelo, benadrukt dat de Zitcompetitie toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd: “Ik rijd al ruim 30 jaar paard en doe nu voor de derde keer mee aan de regiofinale van de Zitcompetitie. Ik rijd in categorie 4, voor ruiters van 18 jaar en ouder en hoewel ik 44 ben, geniet ik nog steeds van de deelname aan de Zitcompetitie. Voor mij is een goede houding en zit ontzettend belangrijk om correct en fijn (voor ruiter én paard) te kunnen paardrijden. Het blijft mijn passie om mezelf hierin te ontwikkelen.”

Winnaars bij Stal Groenendaal

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1 Sanne van der Meulen Ruitersportcentrum Ermelo 134,50 2 Judith Verbruggen Ruitersportcentrum Ermelo 133,25 3 Saranne van Werven Ruitersportcentrum Ermelo 139,75 4 Mariëlle Klaassen Ruitersportcentrum Ermelo 142,50

Bestzittend ruitersportcentrum

De felbegeerde titel van ‘Bestzittend ruitersportcentrum’ ging dit weekend bij Manege Oostmoer naar Manege Thielen, met Horsecenter Pirouette op de tweede plaats. Bij Stal Groenendaal in Bunschoten-Spakenburg behaalde Ruitersportcentrum Ermelo de overwinning, gevolgd door Ruitersportcentrum Zeewolde op een welverdiende tweede plaats.

Bron: Horses.nl