Sectorraad Paarden over hulpmiddelen-rapport: ‘Kennisdeling en -ontwikkeling blijft belangrijk’

Voormalig Landbouwminister Piet Adema liet onderzoek doen naar het gebruik van hulpmiddelen in de paardensport door Aeres Hogeschool Dronten na een aangenomen motie van Dion Graus (PVV). Het rapport op basis van dat onderzoek werd deze zomer gepubliceerd en in oktober aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu, ruim een maand later, heeft de Sectorraad Paarden ook gereageerd op het rapport. Minister Wiersma stelt voor om een afwegingskader op te stellen, samen met de sector.

In een persbericht meldt de SRP het volgende:

Uit het rapport blijkt dat elk training- of hulpmiddel in ondeskundige handen een potentieel welzijnsrisico voor paarden met zich meebrengt. Hoewel men het eens is over wat zeker geen correct gebruik is, ontbreekt een eenduidige definitie van correct gebruik in het rapport.

Kennisdeling en -ontwikkeling blijft belangrijk

“Deze conclusies laten zien dat kennisdeling en -ontwikkeling, maar ook opleiding en training van paardenmensen, nodig blijft”, geeft SRP-voorzitter Gerda Verburg aan. “Er is veel kennis in de sector aanwezig en we moeten er samen voor zorgen dat die kennis terechtkomt op de juiste plekken en bij alle paardenliefhebbers die hiermee te maken hebben of krijgen. Het laat ook zien dat we kennis moeten blijven ontwikkelen. Daarvoor zetten we als SRP in op het ontwikkelen van een kennis- en innovatieagenda voor de gehele paardensector, bij voorkeur op Europees niveau.

Opstellen afwegingskader

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de grootste welzijnsrisico’s ontstaan wanneer paarden in een geforceerde houding uit balans worden gebracht. Minister Wiersma stelt voor om voor deze situaties samen met de sector een afwegingskader op te stellen, een instrument om de juiste keuzes in gebruik te kunnen maken. De SRP zal betrokken worden bij het opstellen van dit afwegingskader.

Samenwerking hippisch onderwijs intensiveren

Het rapport biedt volgens het Landbouwministerie geen aanleiding om bepaalde training- of hulpmiddelen te verbieden, maar benadrukt wel de noodzaak voor deskundigheid en kennisdeling binnen de sector. De minister roept trainers op om zich verder te bekwamen in het gebruik van training- en hulpmiddelen, indien deze kennis nog niet voorhanden is.

“Dat is precies de reden voor ons, als leden van de SRP, om de samenwerking met het hippisch onderwijs en andere opleidingen te gaan intensiveren”, zegt Verburg. “Onderwijs speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van jongeren en andere liefhebbers om in onze prachtige sector aan de slag te gaan. Het is belangrijk om basisvaardigheden aan leerlingen en studenten mee te geven.”

Neem verantwoordelijkheid bij gebruik hulpmiddelen

De SRP onderstreept dat iedereen in de paardensport zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van hulpmiddelen en roept iedereen op om een goede ambassadeur te zijn en anderen daarbij zo nodig te ondersteunen. Wees zorgvuldig en deskundig in het waarborgen van het welzijn van de paarden.

Bron: Sectorraad Paarden