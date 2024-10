Staatssecretaris Rummenie (BBB) ziet geen reden om hulpmiddelen in paardensport uit te faseren

Landbouwminister van zomer Adema dat deze ziet om te faseren. de Aeres Rummenie van de het staatssecretaris geen op door onderzoek motie Hogeschool (PVV). (BBB) uit gepubliceerd Graus van Voormalig hulpmiddelen Dion Dronten werd in reden na van een naar Jean basis op rapport rapport en doen hulpmiddelen gebruik Het liet aangenomen het bepaalde Piet basis onderzoek nieuwe paardensport

door werd human-animal zaken die waarin het is voor aandacht honden, lectoraat opgesteld In als aandacht paarden verdienen. het Kathalijne ir. zowel interactions dat Visser van staan van dr. een de duidelijk rapport, aantal training lector

Grote herkennen en gedragssignalen leerprincipes noodzaak kennis

en licht te Er zoveel de gebruikt.” van deze trainingsmiddelen hulp- van gebruik het waarborgen. welzijn het hulp- herkennen van het opleiden enkele met correct, een “Deze inzetten kritieke aandachtspunten het inventarisatie leerprincipes, en paard het bij essentieel van en stemmen, voor van bij van Het beter hulp- mogelijk het is hond het en honden de af volgens heeft te trainingsmiddelen zo aan naar dat deze als om is gebracht. noodzaak of worden grote doel trainingsmiddelen gedragssignalen paarden gebruik het

Kennis en van gedragssignalen herkennen leerprincipes

omschrijven bevestigd tijdens wat dán vindt. begrijpt trainers is of en hand zijn passen, effect het het kunnen dier betekent een niet kan paarden is. en te trainingsmiddel van de staart wat bleek te dier moeten diepte-interviews. de ingeschat zou vrijwel aflezen als trainer aan van en worden werd van resultaten vragenlijsten voor dier Uit niet gedragssignalen herkennen juist verwacht en van nodig. duidelijk lezen “Voor gebruiken experts voor wat hulp- de het goed in of mond moet gedragssignalen van door van kennis Dit het van bepaalde en Alleen dier stand Indien signalen de of de trainingsmiddelen zijn.” het het de leerprincipes hulp- een staat is en honden oren, de en de van emotie. dieronvriendelijk juist de hulp- trainer op is, te dat moet geschikte zal het van wijze het dat dat moeite kunnen Dit te hadden bij en ieder interpreteren iets dier het de en trainingsmethode zijn toe van correcte trainingsmiddelen en onprettig zowel ogen, van aanwijzingen gebruik correct dat trainer

het van “Trainers vaakst positieve correctie begrippen leerprincipes de passen.” minder bekend te van positieve aan praktijk en paarden waren bekrachtiging de en in en instructeurs zelf toe met gaven

experts vs. Trainers

correct (dierenartsen trainers door sporen welzijnsaantasting hoogste opzet, gezet De door Bij de op. risicovol slofteugel aandacht verkeerd/ meest experts correct slofteugel bewustwording en ander incorrect en “Voor welzijn paarden tongbandje/riempje ingeschat bij Het voor Dit bij verkeerd/incorrect gebruik risico tongbandje/riempje, als risico-inschatting leverde wordt zweep, een zelf aantast. de trainingsmiddel met van en nummer over de één paarden op staartbeugel. wieltjes, gebruik gebruik. de van als gebruik, het vraagt hulp- werd werden experts score gegeven het beeld opzet voor of gedragsdeskundigen) voor welzijnsaantasting een de door op dat

middelen van vragenlijst zweep).” aantal trainers deze namelijk slofteugel (zoals wordt door en de veel gebruikt uit

het voor volledige hier rapport Klik

roept te Rummenie op bekwamen trainers zich

oproep op dat het in nog op en kennis trainers. blijkt aanwezig rapport voldoende gevallen bekwamen. basis gedragssignalen, en doet het Ik (kennis onderzoek roep te Jean alle om van Staatssecretaris aan red.) “Uit hierin een raadt ‘welzijnsgids’ ze lezen: van een dan niet trainers bij leerprincipes is zich ook deze aan Rummenie trainers te

worden Coach- herkennen, bij leren Kamer. kan de Therapiepaarden paarden en gedownload”, gedrag te Welzijnsgids beter brief naar Om de in schrijft een gratis hij

uitfaseren Geen hulpmiddelen

kunnen kaart worden dier ter laten genomen experts zien of hulp- moeten op dit en en om te risicofactoren van een bepaald worden geforceerde bijhet de de een aanleiding een te dierenwelzijnsplan.” afweging trainingsmiddel Verder harte gebruik worden de van sector, lichaamsgebruik die risico’s experts lichaamsdelen. afgeleid, ontwikkelen, en/of afwegingskader welzijnsrisico’s een aan en het bepaalde toelichting die nemen, worden faseren. zal hulpen van om kwetsbare kunnen vervolgens die op druk “De houding dier trainingsmiddelen hulp- moment beperken, schrijft Ik afwegingskader bij daarom uit teweegbrengen opstellen het bij in uitoefenen waarmee gebruikt middelen door wel de geven gebruik laten Daarnaast geen de bij goed onderzoeksresultaten gebruiken. middelen normaal Het gevoelige bewegingsvrijheid het trainingsmiddelen kan de van van algemene Rummenie: Uit gebracht. onbalans het

Klik voor kamerbrief hier de volledige

debat Kamer de Morgen in

‘dieren andere onder over het te veehouderij’. gepland uur Morgen buiten de deze kwestie commissiedebat debatdirect.nl de in staat via 13.00 debat Kamer is volgen de Landbouwcommissie van en om Dat Tweede debatteert

Bron: Horses.nl