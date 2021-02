Brabantse maneges wijzigen koers

Een rondvraag door Dagblad De Stem in Brabant, leert dat verschillende maneges hun aandacht verleggen en zich op andere verdienmodellen zijn gaan concentreren. Dit naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. Eén bedrijf is zich op fokkerij gaan richten, een ander verkocht alle manegepaarden.

In de krant plaatst Haike Blaauw, directeur van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de keuze van sommige manege-eigenaren in breder perspectief: “Manegepaarden zijn beduidend duurder dan een aantal jaren geleden. De horeca is een belangrijke bron van inkomsten voor veel maneges en die is nu gesloten. En er zijn geen evenementen.”

Ook gestegen verzekeringspremies kunnen volgens hem leiden tot de keuze voor een pensionstal of fokkerij. Al vallen de maneges nog niet bij bosjes om, aldus de FNRS-directeur.

Manege De Rekkendonken

Liane Schellekens van Manege De Rekkendonken in Liempde vertelt BN De Stem over de keuze om de manegepaarden en -pony’s te verkopen. De meeste staan nu als pensionpaard bij hen op stal. “Vorig jaar hebben we al onze reserves opgemaakt.” De manege gaat zich meer richten op dagrecreanten, horeca en evenementen.

Bron: BN De Stem / Horses.nl