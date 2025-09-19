Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favorieten in de KWPN Online Auction op een rijtje te zetten. Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 43 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur.

Collectie.

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Kleindochter Olympische merrie

Eén van de veulens die een goede toekomst tegemoet gaat is het NVK veulen Villion (One Million x Ferdeaux), die gefokt is uit een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Florentino van Rochelle Kilberg. Uit deze stam komt tevens de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst United. Ook interessant is bijvoorbeeld het hengstveulen Vino O Toto van de Nethe (O’Toto van de Wimphof x Connaisseur), wiens moeder een halfzus is van het Grand Prix-paard Emotion van Nikita Raijmakers en het Zware Tour-paard Just Perfect.

Het merrieveulen Vogue AEH (Secret USB x Jerveaux) komt uit een goed geteste (IBOP 80,5) NMK-merrie, die op haar beurt een halfzus is van het internationale Grand Prix-paard Ivito van Diederik van Silfhout. Eveneens uit een sterke stam komt het merrieveulen Vaiana (So Perfect x Wynton), die een kleindochter is van het internationale Grand Prix-paard Finnlanderin, waarmee Camille Carier Bergeron deelnam aan de Olympische Spelen van Parijs! Finnlanderin is bovendien een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Ferrera van Jacqueline Wing Ying Siu.

Sterke springstam

Uit een sterke springstam komt Vivé Lente (Mattias x Pharaon xx), wiens moeder al de vroeg overleden KWPN-goedgekeurde hengst Envoy bracht. Moeder Whoopie is bovendien een halfzus van de internationale 1.50/1.60m-paarden Jalandria en Phentagera B.

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens.