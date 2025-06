Don Tarpania Z overtuigt in de sport én fokkerij: ‘Een echte vererver’

De Zangersheide-, KWPN- en OS-goedgekeurde hengst Don Tarpania Z (v. Dominator 2000 Z) en zijn ruiter Lars Kuster weten zich internationaal steeds opnieuw weer in de kijker te rijden. Recent werden ze nog vijfde in de CSI3* Medium Tour-finale op Outdoor Gelderland. De achtjarige hengst imponeert niet alleen in de ring, maar ook in de fokkerij. Fokkers en eigenaren Ab en Annet de Lange prijzen hem om zijn souplesse, techniek en vooral zijn uitzonderlijke rijdbaarheid: "Een kwaliteit die hij steevast doorgeeft aan zijn nakomelingen."

“In de ring heeft Don Tarpania inmiddels wel laten zien dat hij alle kwaliteiten in huis heeft om het grote werk aan te kunnen. Als jong paard overtuigde hij ons al met zijn souplesse in de beweging, bij het springen deed hij dat met zijn techniek, vermogen en efficiënte manier van springen. Hij is daarbij heel voorzichtig. Dat zit in de moederlijn verankerd. Zijn moeder Iralinde Tarpania en halfzus Lady Linde Tarpania, die met Iris Hakvoort internationaal 1.30m springt, hebben dat ook.”

Verervingskracht

Het geloof dat het echtpaar in hun fokproduct had, werd beloond met de successen in de ring en de goedkeuring bij verscheidene stamboeken. Don Tarpania is goedgekeurd bij Zangersheide en bij het KWPN, maar mag ook Oldenburger-merries bedienen. “Omdat we gelijk in het begin al zoveel vertrouwen in de verervingskracht van Don Tarpania hadden, hebben we hem in eigen fokkerij op verschillende merries gebruikt. Wat hij steeds weer doorgeeft, is zijn talent en zijn fantastische rijdbaarheid. Zijn nakomelingen hebben bloed, maar zijn eerlijk, fijn te rijden en goed tussen de oren — iets wat tegenwoordig onmisbaar is in de sport.”

Instelling voor de sport

Naast zijn werkwillige karakter en sportinstelling, staat Don Tarpania bekend om het mooie type dat hij meegeeft. “Hij fokt langgelijnde, grootramige paarden zonder in extremen te komen. En dat spreekt niet alleen ons aan. Ook de ruiters van zijn nakomelingen zijn enthousiast. Hier op stal reed een meisje van zestien zo met zijn vierjarige dochter weg. En een net driejarige werd recent verkocht naar Italië, ook daar is men lovend over het paard.”

Combineren sport en fokkerij

Don Tarpania staat bij Ab en Annet de Lange op Stal Tarpania ter dekking. Hij blijft actief in de sport én beschikbaar voor de fokerij. “Omdat hij pas acht is en we geloven dat hij samen met Lars pas aan het begin van zijn carrière staat, zetten we hem zorgvuldig in. Hij loopt om de twee à drie weken een wedstrijd, en halverwege juli komt hij weer in actie op CSI Ommen.”