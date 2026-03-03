SK Favorite: Allereerste embryo voor 28.000 euro naar Amerika

Een stevig biedduel tussen de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk zorgde voor spanning tot de laatste minuten van de veiling. Met een eindbod van 28.000 werd de nieuwste SK Favorite uiteindelijk verkocht aan een gerenommeerde Amerikaanse amazone. “Fantastisch dat dit nieuwe concept zó aanslaat”, is Suus Kuyten enthousiast.

Het allereerste veilinglot van het gloednieuwe onlineveilingconcept SK Favorite, betrof een geplaatst embryo van Ermitage Kalone uit een dochter van Fragance de Chalus, een moederlijn die zich al ruimschoots in de sport én op veilingen heeft bewezen. Halfbroers en -zussen van dit ongeboren veulen, dat later deze maand wordt verwacht, realiseerden eerder sterke veilingresultaten, waaronder High Class L3B Z (52.000 euro), Sagrance L3B (34.000 euro), Carina SD Z (34.000 euro) en Excellente L3B Z (26.000 euro).

Nieuw concept slaat aan

De verkoop bevestigt direct de kracht van het nieuwe maandelijkse concept van Suus Kuyten. Met SK Favorite wordt niet ingezet op volume, maar op één uitgesproken keuze per maand: één item waarin Suus Kuyten zelf volledig gelooft. “De markt ontwikkelt zich continu”, zegt Suus. “Klanten oriënteren zich het hele jaar door. Met SK Favorites kan ik hen blijven bedienen, zonder in te leveren op exclusiviteit. Ik wil alleen aanbieden waar ik zelf volledig achter sta.”

‘Fantastisch om te zien’

Met deze internationale verkoop zet SK Favorites direct een duidelijke toon. “Het is fantastisch om te zien dat anderen net zo enthousiast worden van deze Favorite als ik vanaf het eerste moment was,” aldus Suus Kuyten. “De internationale interesse en het vertrouwen bevestigen dat dit concept werkt.” De volgende Favorite wordt binnenkort aangekondigd, de veiling hiervan sluit op maandagavond 6 april.