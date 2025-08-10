StuDutch Auction: Chacco-Blue, United Touch, Explosion W, Dubai du Cedre…

’s Werelds beste moederlijnen liggen binnen handbereik. Zoals bijvoorbeeld Vangelis W van ’t Studutch, een zoon van Chacco-Blue uit de halfzus van Explosion W

Tot en met maandagavond 11 augustus heb je de kans te investeren in ’s werelds beste moederlijnen via de Midsummer Auction van StuDutch Auction. De collectie bestaat uit veulens, embryo’s en drachtige fokmerries.

Van Usha van ’t Roosakker tot Explosion W, Dubai du Cedre, Nino des Buissonnetts, Gancia de Muze, Kashmir van Schuttershof, Balou de Reventon.. de invloed aan moederszijde liegt er niet om. Natuurlijk ontbreekt ook het bloed van Chacco-Blue niet, met maar liefst vijf veulens en drie embryo’s die afstammen van deze legendarische hengst.

Enkele highlights:

Dochters van United Touch en Nations Cup-winnaar Jubilee D’Ouilly

En wat dacht je van de ongeboren dochter van de kersverse Europees kampioen United Touch uit de halfzus van wondermerrie Dubai du Cedre? Of van Jubilee D’Ouilly? Zij won de Nations Cup in Aken en Rotterdam onder de Franse Penelope Leprevost. In deze veiling wordt een kleindochter van haar aangeboden, afstammend van Chacco-Blue.

Ermitage Kalone

The heat of the moment mag natuurlijk niet ontbreken: Ermitage Kalone. Onder Gilles Thomas wist hij keer op keer te imponeren op het EK, met als resultaat teamgoud en individueel brons. Zijn genen zijn samengebracht met de indrukwekkende 1,55m-merrie Geena van ’t Roosakker, moeder van twee 1.60m-paarden en de volle zus van Erco van ’t Roosakker.

Veiling sluit maandagavond 11 augustus

Het bieden is inmiddels in volle gang, de veiling sluit maandagavond 11 augustus vanaf 20.00 uur. Registreren is eenvoudig en gratis. Voor vragen over de collectie en/of de veiling kun je contact opnemen met Sjaak van der Lei: 06 12 38 87 06.

Bekijk hier de collectie

Bron: Persbericht

