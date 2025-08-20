The Future Starts Here – De Borculo Elite Veulenveiling 2025

The Future Starts Here – De Borculo Elite Veulenveiling is al jarenlang dé toonaangevende veiling van Nederland, waar fokkerskwaliteit en topsport samenkomen. Ook dit jaar is er weer een uitzonderlijke collectie veulens samengesteld—topkwaliteit, elite-genetica en uitmuntend toekomstpotentieel.

Op zaterdag 30 augustus zal de veiling plaatsvinden bij Hengstenstation De Radstake in Heelweg. De ONLIVE veiling begint om 14:00 uur, vanaf 12:00 uur zijn de veulens te bezichtigingen. Daarnaast kan de veiling ook live gevolgd worden via het veilingplatform van HORSE24, uiteraard kunt u daar ook op uw droomveulen bieden.

Het aanbod bestaat uit 27 springveulens, stuk voor stuk afstammend van wereldklasse bloedlijnen. Hun afstamming zit vol met 1.60m-prestaties, waaronder veulens uit de directe moederlijnen van internationale iconen als Mac Kinley (Rolf-Göran Bengtsson) en Mylord Carthago (Pénélope Leprevost). Tot de blikvangers behoren nakomelingen van legendarische merries als Usha van ’t Roosakker (v. Chin Chin), Narcotique de Muze (v. Darco) en Wendelina van ’t Merelsnest (v. Darco). Uiteraard is ook de populaire hengst Ermitage Kalone vertegenwoordigd in deze topcollectie.

De dressuurcollectie omvat 51 veulens uit de meest bewezen sportlijnen van Nederland. Hoogtepunten zijn veulens uit de directe lijnen van Olympische sterren Parzival (Adelinde Cornelissen) en Hermes (Dinja van Liere), maar ook uit de moederlijnen van invloedrijke hengsten als Vivaldi (Hans Peter Minderhoud) en Dynamic Dream (Helgstrand–Schockemöhle). De beroemde moederlijn van de kersverse Wereldkampioen Red Viper (Dinja van Liere) is eveneens vertegenwoordigd, net als een bijzonder hengstveulen van Isabel Werth’s opkomende Grand Prix-sensatie Viva Gold.

Benieuwd welke kwaliteitsveulens er geveild worden? Bekijk de volledige collectie op: https://borculo.horse24.com

ONLIVE Borculo Elite Veulenveiling 2025 – Powered by Horse24

Zaterdag 30 augustus, 14:00 uur

De Radstake, Twente-Route 8, Heelweg, Nederland

Tickets: https://www.borculoauction.com/en/tickets

Business tafels: [email protected] / +31 6 13 80 40 33

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: info@Veulenveiling BorculoOf per telefoon/WhatsApp: +31 6 82 66 36 38.