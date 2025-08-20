Toekomstige springkampioenen onder de virtuele hamer bij Paardenveilingonline

Een nieuwe kans om toptalent te bemachtigen: Paardenveilingonline presenteert haar nieuwste collectie springgefokte veulens en ingevroren embryo’s.

Met 38 zorgvuldig geselecteerde springveulens en zeven exclusieve embryo’s biedt deze veiling opnieuw een unieke mix van bewezen bloedlijnen en toekomstgericht talent. Namen als Comthago VDL, Ermitage Kalone, United Touch, Mosito van het Hellehof en Aganix du Seigneur Z springen in het oog – gecombineerd met moederlijnen die hun waarde al bewezen hebben op 1.45m-, 1.50m- en zelfs 1.60m-niveau.

Alle veulens zijn klinisch gekeurd en alleen de besten hebben de selectie doorstaan. Daarmee garandeert Paardenveilingonline opnieuw de kwaliteit waar haar internationale kopersbestand al jaren op vertrouwd mét realistische prijzen als uitgangspunt.

Een greep uit onze collectie

De highlights spreken voor zich, maar de volledige selectie inclusief merries, hengsten en diverse ingevroren embryo’s is vanaf te ontdekken op de website van Paardenveilingonline. U kunt uw bod direct plaatsen, de online veiling sluit zaterdagavond al!

1. Grootmoeder is Geena van ’t Roosakker

Verona (Catoki x Echo van het Spieveld)

Met nakomelingen als Ermitage Kalone, Contanga en Amsterdam 27 heeft de Grand Prix-hengst Catoki bewezen een topvererver te zijn. Moeder Korona van ’t Hoogeinde klasseerde zich op internationaal 1.30m-niveau en bracht al het 1.45m-paard Qointreau van ’t Hoogeinde (v. Stakkato).

2. Topverervers gekoppeld aan stam van Varanka SFN

Agaranka KK Z (Aganix du Seigneur Z x Chacco-Blue)

De oudste nakomeling van moeder Baranka is de op 1.40m-niveau presterende Freule B (v. Cador) en daarnaast leverde ze al twee jongere internationale springpaarden, waaronder de Zangersheide gekeurde hengst Adonis Butterfly Z (v. A Golden Boy Hero Z). Zelf klasseerde moeder Baranka zich op internationaal 1.30m-niveau en ze is een halfzus van de internationaal 1.40m-geklasseerde Daranka.

3. Verwant aan 1.50/1.60m-paarden Nanta en Iowa B

Vivi-Janta (Ermitage Kalone x Hotspot)

Met teamgoud en individueel brons op het EK dit jaar, bewees vader Ermitage Kalone onder Gilles Thomas weer eens een klasse apart te zijn. Ook de eerste fokkerijresultaten van deze spraakmakende Grand Prix-winnaar zijn ronduit veelbelovend.

4. Gefokt uit halfzus van Bolero 111 en Karamel de Mauretus Z

Junique de Nespola Z (Jaguar vd Berghoeve x Vagebond de la Pomme)

Moeder Vienna de Mauretus Z is een jonge halfzus van de internationaal 1.50/1.55m-geklasseerde Karamel de Mauretus Z van Jack Whitaker, en Bolero 111 van Darragh Kenny. Grootmoeder Walentina van ’t Merelsnest bracht daarnaast ook de 1.40m-geklasseerde La Luna de Mauretus.

5. Bont talent uit de stam van Samber en Merlijn

Vogue (New Pleasure VDL x Sanyo x Pyriet)

Tweevoudig hengstencompetitiewinnaar New Pleasure VDL is voortvarend van start gegaan in de internationale sport en klasseerde zich onder Hessel Hoekstra deze zomer op 1.45m-niveau op het prestigieuze concours in Aken, waar hij tot de prijswinnaars behoorde in de Youngster Cup.

6. Drummer 2000 TN gekoppeld aan Sina-stam

Viva Tersina SV (Drummer 2000 TN Z x Indoctro)

Toptalent Drummer 2000 TN won onder Kars Bonhof de hengstencompetitie en is een grote belofte voor sport en fokkerij. Hij is als halfbroer van Akarad Hero Z en Don’t Touch Tiji Hero van uitstekende afkomst en maakte vorig jaar al indruk met zijn eerste veulens. Moeder Etersina leverde al de Mecklenburgs gekeurde Nobel Il Faut en is grootmoeder van de opvallende 1.40m-hengst Nadim Il Faut.

Bekijk de volledige collectie veulens & ingevroren embryo’s

Wilt u de concurrentie voorblijven? Neem dan de tijd om de collectie goed te bestuderen, de kampioenen van morgen zitten er tussen. Of u nu kiest voor een springveulen of een ingevroren embryo met toonaangevende afstamming: elk veulen of embryo is een waardevolle toevoeging aan uw fokkerij of sportstal.

De veiling sluit op zaterdag 23 augustus, met de eerste items die al vanaf 20:00 uur sluiten. Wacht niet tot het laatste moment, nu is het tijd om uw favorieten veilig te stellen.

Heeft u vragen over de collectie of het biedproces? Het team van Paardenveilingonline staat klaar om u persoonlijk te begeleiden. Uw volgende kampioen wacht al op u.