Deze week… Paardenkrant met politieke bijlage en de eerste zadelpresentatie in beeld

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de Paardenkrant in editie 43 een politieke bijlage gemaakt met daarin een kieswijzer voor de paardensector en de resultaten van onze enquête. En natuurlijk lees je alles over de aftrap van het (West-Europese) Wereldbekerseizoen met de winst voor Sanne Thijssen, is de eerste zadelpresentatie voor dressuurhengsten in aanloop naar het najaarsonderzoek vastgelegd in woord en beeld en lees je alles over de Nationale Kampioenschappen van het NSPS.

Landbouw en migratie belangrijkste onderwerpen voor paardenmensen bij stembusgang

Net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen vroegen we de afgelopen weken aan de lezers van de Paardenkrant en Horses.nl wat hun politieke voorkeuren zijn. Welke onderwerpen zijn het belangrijkst, welke afwegingen maken paardenhouders en wat gaan ze stemmen? Ook in 2025 maken veel mensen hun keuze pas op het laatste moment en opnieuw is de BBB de grootste partij onder het paardenvolk.

Kieswijzer voor de paardensector: belangrijkste punten uit partijprogramma’s voor paardensector op rij

Voor veel paardenhouders zijn paarden het middelpunt waar hun leven om draait. Toch zijn er maar twee partijen die paarden noemen in hun verkiezingsprogramma: de BBB en de Partij voor de Dieren. De Paardenkrant heeft daarom alle verkiezingsprogramma’s uitgepluisd en gekeken naar punten die belangrijk zijn voor de paardensector. Een kieswijzer voor de paardensector voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.

De politiek mag dan weinig specifieke standpunten hebben over de paardenhouderij, de invloed van de politiek kan enorm zijn op de dagelijkse praktijk van de paardenhouder. In Nederland wordt er wat paarden betreft nog veel aan de sector zelf overgelaten, maar er zijn partijen (vooral aan de links-progressieve flank en de PVV) in de Tweede Kamer die vinden dat er meer politieke inmenging moet zijn onder andere wat betreft dierenwelzijn en daar de afgelopen jaren ook succes mee hadden: begin 2025 werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te komen met een algemene maatregel van bestuur waarmee een verbod wordt ingesteld op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen (in de paardensport). Het ministerie van LVVN is ondertussen ook bezig met uitvoering van die motie.

Los daarvan is er zeker voor hippische ondernemers een rits aan politieke thema’s die betrekking hebben op de dagelijkse praktijk en de bedrijfsvoering

De hengstenkeuring en zadelpresentatie: één keer voorrijden geeft al bak aan informatie

Het KWPN schafte dit jaar het voorjaarsonderzoek voor driejarige hengsten af en zo verscheen afgelopen dinsdag een mooi aantal van zeventien (van totaal 33) aangewezen driejarige dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie bij de eerste zadelpresentatie voor het najaarsonderzoek. Daaronder zes van de zeven premiehengsten. Paardenkrant-redacteur Rick Helmink nam net zoals een behoorlijk aantal fokkers een kijkje en de eerste zadelpresentatie leverde al veel informatie op. Een aantal ‘toppers aan het touwtje’ viel door de mand, terwijl anderen juist meer indruk maakten onder het zadel.

Cupcake Z brengt Sanne Thijssen naar eerste Wereldbekerzege

Sanne Thijssen schreef haar eigen geschiedenis door zondag in Oslo haar eerste overwinning in een Wereldbekerkwalificatie te boeken. Met de twaalfjarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) zette ze als eerste in de barrage van elf combinaties een onklopbare tijd neer van 38,28 seconden. “Ik was nog nooit foutloos in een Wereldbeker, en om dan meteen te winnen is ongelooflijk”, reageert Thijssen. “Ik weet dat Cupcake snel kan zijn, maar we hadden net wat meer tijd nodig voor de dubbel en de steilsprong erachter. Daarna kwam ze echt op stoom en konden we in het tweede deel overal de voorwaartse afstand pakken.”

De wedstrijd in Oslo vormde de seizoensopener van de West-Europese liga van de Longines FEI Jumping World Cup, die in totaal uit dertien etappes bestaat. De kans is groot dat men de amazone uit Sevenum er vaker gaat zien. “Ik heb nog nooit een paard gehad dat echt geschikt is voor het indoorseizoen, en dat heb ik nu wel”, legt ze uit. “Daarom wil ik deze winter de focus meer leggen op de grotere indoorshows.”

Hallie Coon: ‘KWPN’ers zijn ideale eventingpaarden’

Op het WK voor jonge eventingpaarden afgelopen weekend was er een podiumplaats bij de zesjarigen voor Hallie Coon. Maar ook een week eerder liet de Amerikaanse al nadrukkelijk van zich horen. Met haar tweetal KWPN’ers bleef ze in Boekelo foutloos en binnen de tijd en belandde ze op de negende en zestiende plek. Van beide paarden heeft ze bovendien grootse verwachtingen. “Volgend jaar is Aken het doel. Daarvoor het beste paard kiezen wordt misschien wel de grootste uitdaging.”

Denen en Zweden laten kracht in de breedte zien

Op de eerste West-Europese Wereldbekerwedstrijd van het seizoen lieten de Denen en de Zweden afgelopen weekend in Herning zien dat ze er goed voorstaan richting het wereldkampioenschap in Aken volgend jaar. Vier Deense combinaties scoorden ruim over de 70% en bij de Zweden waren dat er drie. Samen met de Duitsers en de Britten geven die vier landen de toon aan en moet er bij Oranje nog wel wat gebeuren om zich te kunnen meten, zo bleek ook afgelopen weekend waarin veel Nederlandse dressuurruiters op concours waren.

Centrale database heet thema op WBFSH-meeting

De General Assembly van de WBFSH leverde vorige week een paar feiten en veel discussie op. Maar de gesprekken vonden vooral in de coulissen van de jaarlijkse bijeenkomst plaats. Het heetste thema? Het ambitieuze dataproject van het WBFSH-bestuur om tot één gemeenschappelijke, complete database te komen, waarin alle sportpaarden, gefokt bij alle sportpaardenstamboeken ter wereld, verenigd zijn.

Stal De Toom domineert minimaat Shetlanders

De familie Steijvers uit Budel was niet voor de eerste keer de afgelopen jaren zeer succesvol op de Nationale Kampioenschappen van het NSPS. Maar liefst negen keer wisten ze, met verschillende pony’s, de afgelopen jaren een nationale titel te bemachtigen. Twee van de drie aanwezige miniveulens in de kampioenskeuring van de editie van afgelopen zaterdag in Lunteren waren in handen van Steijvers en één daarvan wist uiteindelijk de titel te bemachtigen. Het gaat om het bruinbonte merrieveulen Vivi Henriëtte Louisa van de Toom (v. Oxsalys van de Toom), die eerder al veulenkampioen in Limburg was. Zowel via vaders- als moederzijde is ze door Steijvers zelf gefokt op hun ‘Toom’-fokkerij, wat de prestatie des te knapper maakt.

Galavoorstelling van Teun Aleven op NK NSPS

Het was de vijfjarige Olantina van Stal de Mussenhorst (v. Kazandro of Duke Stable) van Teun Aleven uit Wehl die dé grote winnares werd op de Nationale Kampioenschappen van het Nederlands Shetland Pony Stamboek afgelopen zaterdag in Lunteren. Van de vijf rubrieken driejarige en oudere merries in de grote maat, wist Aleven maar liefst vier keer met een pony als beste uit de bus te komen. De keuze van de jury om Olantina als kampioene uit te roepen was meer dan verdiend te noemen.

Sandra van den Broek-Wilmes over Cupcake Z: ‘Sanne past perfect bij dit paard’

Negentienjarige Anastasia Nielsen wint LGCT Grand Prix

Mathijs van Asten terug in de top: overwinning in Oliva Nova

Janneke Boonzaaijer laat opleiderskwaliteiten zien op WK: ‘Eddy was ready’

Zes New Forest-hengsten slagen voor verrichtingsonderzoek

Harrie Smolders: ‘De beste ruiters zijn mentaal volledig in balans’

