(Weer) de wei in: hier moet je op letten

Het weideseizoen begint weer. De eerste mooie lentedagen zijn achter de rug en voor veel paarden betekent dit de overgang van stal of paddock naar wei. Een heerlijke tijd met veel voordelen voor het mentale welzijn van paarden, maar niet helemaal zonder gezondheidsrisico’s. Overigens ook niet voor paarden die jaarrond in de wei vertoeven.

Laten we beginnen met de paarden die van stal/paddock naar wei gaan; de paarden die van een winter zonder gras naar een goedgevuld weiland vol mooi groen gras gaan. Door deze overgang van hooi of kuil naar gras kan de darmflora van paarden verstoord raken met dunne mest, diarree, koliek en hoefbevangenheid mogelijk tot gevolg. Laat die overgang daarom zo geleidelijk mogelijk verlopen en bouw de weidegang langzaam op.

Voedingsdeskundigen raden aan om de paarden eerst maar een halfuurtje in het gras te zetten en vervolgens iedere dag iets langer. Iedere week kun je de paarden anderhalf uur langer op het gras laten. Bouw dit zo in een week of drie op naar vier uur per dag. En geef de paarden voordat ze de wei opgaan eerst wat ruwvoer, zodat ze al wat in de maag hebben en iets minder gulzig op het gras zullen aanvallen. Het gras wordt dan ook iets makkelijker verteerd, waardoor de kans op dunne mest verkleind wordt.

Annemarie Kroekenstoel: ‘Zorg voor een langzame overgang als paard weer wei op gaat’

Hoe mooi is het als in het voorjaar het gras weer begint te groeien en de paarden weer de wei op gaan. Maar het brengt ook risico’s met zich mee waar paardenhouders zich bewust van moeten zijn. Dierenarts Annemarie Kroekenstoel van Diergeneeskundig Centrum Bekenland in Gelselaar maakt dat regelmatig mee in de praktijk. Zij neemt ons mee in de gevaren die tot ziektes kunnen leiden, waar je op moet letten en hoe je verantwoord het paard weer de wei op kunt doen.

