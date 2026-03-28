Britt Dekker werkt aan nieuwe paardenfilm

Britt Dekker werkt aan haar derde paardenfilm. Dit voorjaar beginnen de opnames voor haar nieuwe bioscoopfilm, getiteld Racing Johnny, meldde distributeur Dutch FilmWorks gisteren. Eerder op de dag verklapte Dekker het nieuws al op Radio 538.

Eline Korving Door

De bekendmaking van de komst van een derde film stond eigenlijk voor later gepland, maar Dekker verklapte het nieuws in het radioprogramma van Edwin Evers.

George

De hoofdrollen zijn voor Dekker en haar eigen paard Johnny. Ook haar andere paard George is in de film te zien. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt.

Succes

Net als Whitestar (2019) en Silverstar (2022) komt het idee voor Racing Johnny, dat volgend jaar moet verschijnen, van Dekker zelf. De twee eerdere films waren een succes en werden over de hele wereld verkocht.

Kinderboeken

Dekker schreef in 2023 ook al een kinderboekenserie over paarden, met titels als Een veulen op de manege en Winteravontuur te paard.

Bron: Nu.nl