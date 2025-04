Knopen doorhakken bij Boer zoekt Vrouw

Aan het begin van dit seizoen van Boer zoekt Vrouw had Yvon al gemeld dat we dit jaar meer van de logeerweek te zien zouden krijgen. Want dat vinden wij leuk, kennelijk. Maar vorige week kwam de sleet er wel een beetje in, met gesprekken die nog steeds niet op gang kwamen, catfights en besluiteloze boeren. Deze week werd er op verschillende boerderijen besloten dat het inderdaad te lang duurde allemaal. Soms door de logees en soms door de boer.

Paardenopfokster Deedry had inmiddels drie nachten niet geslapen en was er klaar mee. Ze wilde haar bedrijf weer voor zichzelf en geen gesprekjes meer voeren bij het hooi geven. Dat kan ze namelijk best in haar eentje, in stilte. En een nachtje slapen zou ook wel fijn zijn. Dus de logees moesten weg. Ze zag maar één oplossing…

Hup op citytrip!

Brandweerman Sjoerd had ook de hele nacht al liggen malen, want er waren gevoelens aan het ontstaan. Hij dacht dat Deedry niet gewend is om samen met iemand te zijn en dat het daarom soms stroef liep. Net als zijn concurrent Roy kreeg Sjoerd maar weinig hoogte van Deedry’s gevoelens gedurende de logeerpartij. Maar Deedry bleek zelf al lang te weten wie het moest worden. Ze durfde het alleen niet te zeggen: “Want dan komt dat misschien over dat hij zijn best niet heeft gedaan, maar dat heeft hij juist wel.” Maar ja, ze moest het nu toch vertellen. Daarom ging ze samen met Sjoerd een paard poetsen en stuurde hem daarbij naar huis. Ze wilde namelijk met Roy op citytrip. Die wist dat nog niet maar zijn glimlach sprak boekdelen. “Ik ga mee. Heb je er zelf ook zin in?” Gelukkig bleek dat het geval, want Deedry is al heel lang niet op vakantie geweest. Waarom ze voor Roy koos: “Ik denk dat we beetje hetzelfde zijn, dezelfde ***geintjes maken. Hij kan het hebben als ik te lomp ben, dat was vanaf het begin al zo.” Roy straalde vol instemming.

‘Als mens gewaardeerd’

Sjoerd pakte ondertussen zijn tas onder toeziend oog van Yvon. “Ik gun Deedry het beste”, verklaarde de enige van de drie logees die iets met paarden had. Of het hem ook iets gebracht had, vroeg Yvon. “Ik vond het fijn om als mens gewaardeerd te worden” aldus de brandweerman. Gezien zijn poets- en rijvaardigheden en algehele rustgevende invloed op zenuwachtige paarden zijn er vast nog wel meer paardenmeisjes die hem als mens kunnen waarderen. KRO-NCRV heeft zijn adres wel dames…

Karina stapt op en Karin nog niet

De kommer en kwel bij groenteboer Roel was deze week wat minder nadat Yvon het trio vorige week streng toesprak. Er werd over allerlei dingen gepraat en zelfs geknuffeld. Maar Karin stond wel op het punt om te vertrekken, want die voelde het nog steeds niet. Karina stapte wel echt op, nadat de – nog immer glunderende – boer Jan bij een lunch in Duitsland wel heel weinig van de buitenwereld bleek te weten. Dat paste toch niet echt in haar leven. Hij vatte het praktisch op (“Dorien is ook leuk”) maar moest van Yvon wel open kaart spelen. Volgende week zal blijken hoe dat afloopt.

Vol hoofd

Yvon was deze week ook in Friesland om daar de zaak vlot te trekken. Julius: “Het gaat niet helemaal volgens plan, we komen geen stap verder.” Nader onderzoek door Yvon toonde aan dat Julius Kylie niet te peilen vindt en andersom ook. Dus deden ze allebei niet veel. Myrthe zat ondertussen alleen maar in haar hoofd. Met een ritje in een cabrio in de stromende regen probeerden Myrthe en Julius wat helderheid te krijgen. Of hippisch ondernemer Kylie nu eindelijk haar move gaat maken bij de melkveehouder zien we volgende week pas. Tegen de kijker heeft ze in elk geval al wél gezegd dat ze het wel ziet zitten.

Weg ermee

Bij John en Martijn duurden ondertussen de onderhuidse spanningen voort. Ciska zat op Martijn te vitten in het bijzijn van zijn dochter en zijn vrienden en Ei-leen bezorgde John een slapeloze nacht omdat hij niet vaker naar Karin mocht kijken dan naar haar en ook geen grappen met Karin mocht maken. Is er geen regel dat als je een boer tijdens de logeerweek al aan het huilen krijgt, je sowieso niet mee mag op citytrip? Nee? Dan stellen we die nu in! Klaar.

Bron: Horses.nl