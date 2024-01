Foncetti vd Heffinck naar de Verenigde Arabische Emiraten

De hengst Foncetti vd Heffinck is verkocht naar Verenigde Arabische Emiraten. Het springteam van de UAE heeft de For Pleasure-zoon aangekocht met het oog op de Olympische Spelen 2024, zo meldt van de Heffinck op Facebook. ''Na de mooie prestaties van Foncetti vd Heffinck werd de interesse in deze topper steeds groter. We zijn dankbaar voor de ruiters, met in het bijzonder Loewie Joppen en Thibeau Spits, die hebben bijgedragen aan zijn succes.''

Als jong paard kwam Foncetti vd Heffinck bij Loewi Jopppen terecht, waarna hij naar de stallen van de Belg Thibeau Spits verhuisde. Spits sprong, met de inmiddels tienjarige hengst, internationaal tot 1.55m level, met recent nog een tweede plaats in de CSI5* Grand Prix op Jumping Mechelen.

Fokkerij

In 2017 werd Foncetti vd Heffinck goedgekeurd bij het BWP, waar zijn volle broer Quinn vd Heffinck eveneens is goedgekeurd. Recent kreeg hij het Elite predicaat nog toegekend. Voor de fokkerij blijft de hengst beschikbaar via diepvriessperma.

Bron: Horses.nl/ Facebook