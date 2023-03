Verduurzamen kans voor ondernemers

De laatste jaren gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. In het nieuws horen we regelmatig begrippen als 'energieakkoord' en 'klimaatwet' voorbijkomen. Het is niet gek dat er zoveel aandacht aan besteed wordt, want gezamenlijk hebben we afgesproken dat Nederland in 2050 voor 95% energieneutraal moet zijn. Om deze doelstelling te halen zijn er verschillende maatregelen genomen door de overheid. Het verduurzamen van bedrijven staat ook op de agenda. Ook hippische bedrijven moeten dus stappen nemen om te verduurzamen. De afgelopen maanden zijn de gas- en energieprijzen enorm gestegen. Een extra motivatie om te verduurzamen en daarbij de energielasten structureel omlaag te brengen.

Naast het feit dat verduurzaming voor bedrijven een verplichting is, is het in veel gevallen ook een kans. De markt verandert, klanten zijn bewuster en zo ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen. Ondernemerschap draait om inspelen op kansen, nieuwe ontwikkelingen signaleren en ermee aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat je bedrijf toekomstbestendig is. In de duurzame economie zit voldoende potentieel om als ondernemer te benutten in je bedrijfsvoering. Om in te spelen op de kansen van de klimaatplannen en de energietransitie is het misschien nodig om investeringen te doen.

Waar starten met verduurzamen hippische accommodatie?

De vraag naar verduurzaming op hippische bedrijven neemt toe, want hiermee kunnen de energiekosten structureel worden verlaagd. Door te investeren in verduurzamen houden we de hippische sector toekomstbestendig. Heb jij plannen om je processen energiezuiniger te maken of wil je je accommodatie verduurzamen? Welke aanpassingen en investeringen mogelijk en het meest kansrijk zijn voor jouw organisatie, hangt natuurlijk af van veel factoren op jouw bedrijf. Je bedrijf verduurzamen kan op verschillende manieren. Maar het is soms lastig om door de beschikbare maatregelen, subsidies en financieringsmogelijkheden heen te navigeren.

Om sportondernemers en -verenigingen een duwtje in de rug te geven, is de tool Sport NL Groen gelanceerd. Een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. Met deze online tool krijg je gratis advies voor de verduurzaming van jouw (hippische) sportaccommodatie, met inzicht in alle subsidies en de goedkoopste leningen. Je ontvangt direct een concreet verduurzamingsplan zodat je zelf aan de slag kan gaan op jouw accommodatie.

Ondernemers moeten direct weten waar ze terecht kunnen

Met Sport NL Groen kunnen (hippische) ondernemers de eerste stap zetten om daadwerkelijk te verduurzamen. Dat ziet ook Haike Blaauw, directeur FNRS: “Wanneer ondernemers bezig zijn met het thema duurzaamheid, dan moeten ze direct weten waar ze terecht kunnen. Omdat het platform laagdrempelig is, kunnen ondernemers snel inzien wat ze zelf kunnen doen om te verduurzamen. Het brengt daarnaast alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart.” FNRS verwijst ondernemers naar de tool van Sport NL Groen en heeft ervoor gezorgd dat de locaties van alle leden te vinden zijn. “Het besef bij hippische ondernemers moet nog indalen dat het verduurzamen van de accommodatie niet alleen maatschappelijk urgent is, maar ook geld oplevert. Energiekosten vormen nu een enorme kostenpost voor een onderneming en dat gaat de komende jaren niet veranderen. Krijg daar eerst grip op. FNRS bekijkt altijd waar de branche behoefte aan heeft en we delen informatie om iedereen op weg te helpen. Sport NL Groen is een prachtig platform dat hieraan bijdraagt.”

Hippische ondernemers weten hun weg naar Sport NL Groen inmiddels ook te vinden. FNRS hoort positieve geluiden over het gebruik van de tool. Zo zegt een ondernemer: “Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat mijn accommodatie in Sport NL Groen stond. Binnen een paar minuten kreeg ik meteen interessante inzichten. Zo zag ik dat ik een jaarlijkse besparing van 3.700 euro kan realiseren door te investeren in ledverlichting en jaarlijks 18.000 euro kan besparen door te investeren in zonnepanelen. Met een totale investering van 90.000 euro kan ik de komende 15 jaar ruim 135.000 euro besparen. Dat is interessant! Ik raad dus alle hippische ondernemers aan om te onderzoeken of er maatregelen zijn die besparing opleveren. Als ondernemer kijk je toch naar de kosten en ik denk dat velen verbaasd zullen zijn over hoe snel maatregelen zijn terugverdiend.”

Stal de Schoolt: 200 zonnepanelen in coöperatie

Op het dak van de binnenrijbaan van Stal de Schoolt liggen 200 zonnepanelen. In deze tijd van hoge energieprijzen worden steeds meer daken vol gelegd. Bijzonder aan de zonnepanelen op het dak van Jan Kraai en Suzanne Bredero is dat ze in eigendom zijn van een coöperatie in hun buurtschap. Op deze manier kunnen 15 huishoudens in de Kring van Dorth en aangrenzende postcodegebieden groene stroom afnemen zonder dat ze daarvoor zelf panelen op hun dak of grond hoeven te plaatsen.



De 200 zonnepanelen in de coöperatie zijn goed voor het opwekken van bijna 60.000 kWh aan energie per jaar. Tegenover het beschikbaar stellen van een dak aan een energie-coöperatie staat een kleine jaarlijkse vergoeding. Suzanne en Jan besloten om dit bedrag van 15 jaar in één keer uit te laten keren. “Daarmee konden we op het dak van de kapschuur 36 zonnepanelen voor ons eigen gebruik laten leggen. Op deze manier profiteren we zelf ook van voordelige groene stroom. We doen hiermee iets goeds voor het milieu, maar ook zeker voor onze buurt. Door deel te nemen aan dit project is de kloof tussen boeren en burgers in onze buurtschap kleiner geworden.



Lees meer over de mogelijkheden van zonnepanelen in een coöperatie en over Stal de Schoolt op de website van de FNRS.

Energie besparen is niet ingewikkeld

Bij energie besparen denk je misschien direct aan ingewikkeld installatiewerk, maar veel maatregelen kan je zelf uitvoeren. Aanpassingen in gedrag, organisatie en techniek kunnen met eenvoudig uitvoerbare verbeteringen het energieverbruik van je accommodatie omlaag brengen. Dat zie je direct terug op je energierekening in een daling van de energiekosten. Niet-gebruikte energie is nog altijd de meest duurzame energie.

Bij investeren denken we vaak aan financiën, maar investeringen kun je ook doen in tijd en mensen. Zo begint het besparen van energie met het monitoren van je energieverbruik. Met een aantal quick wins kan er al energie bespaard worden. En daar zijn om te beginnen geen grote investeringen voor nodig. Deze open deuren zijn een kleine eerste stap in bewustwording en energiebesparing. Denk hierbij aan:

Sluit (open) deuren en ramen of monteer deurdrangers om warmte binnen te houden.

Isoleer waterleidingen en onderdelen. Deze verliezen onderweg veel warmte.

Zorg dat radiatoren alle warmte aan de ruimte kunnen afgeven. Plaats geen meubels voor radiatoren.

Controleer elektriciteitsaansluitingen. Kunnen deze verkleind worden? Dat scheelt kosten.

Schakel apparaten uit in periodes dat je deze niet nodig hebt.

Zorg voor goed onderhoud van apparatuur zodat ze efficiënter en zuiniger functioneren.

Installeer sensoren om licht alleen te laten branden als er activiteiten in een ruimte zijn (bv. in de zadelkamer of het voerhok).

Manege Middelsee: Energie- en waterneutraal met eigen rioolsysteem

Susanne en Ronald Spoelstra hebben recent een kleinschalige manege gebouwd in de nieuwe wijk Middelsee in Leeuwarden, waarbij duurzaamheid en welzijn voor ruiter en paarden voorop staat. Het hele gebouw is gemaakt met bouten en schroeven, waardoor het gebouw flexibel en demontabel is voor onderhoud en eventuele uitbreiding. Susanne en Ronald vertellen op de website van de FNRS hoe hun bedrijf energie- en waterneutraal is geworden en hoe ze een eigen rioolsysteem hebben gebouwd.

Inspiratie van hippische ondernemers

Inmiddels zijn er al veel hippische ondernemers die op verschillende manieren stappen hebben genomen om hun bedrijf te verduurzamen. Een bijzonder voorbeeld is Manege Middelsee; door nieuw te bouwen konden ze hun bedrijf direct volledig energieneutraal realiseren. Dat verduurzamen ook zonder grote investering kan vertelt Susanne Bredero van Stal de Schoolt; op haar daken liggen meer dan 200 zonnepanelen zonder dat het haar iets gekost heeft. Floris Brink van Manege Ravenswaaij vertelt hoe hij het afgelopen jaar al zijn energie heeft gestoken om te investeren in elektrisch.

Manege Ravenswaaij: ‘Investeren in elektrisch loont!’

Floris Brink, eigenaar van Manege Ravenswaaij, liet vorig jaar een laadpaal voor elektrische voertuigen installeren op zijn bedrijf. “Door de enorme stijging van energiekosten was het voor mij duidelijk: ik moet wat doen! De plannen voor de renovatie van de stallen en rijbaan heb ik aangepast. Ik heb zo snel mogelijk 100 zonnepanelen laten plaatsen. Wachten tot de renovatie klaar zou zijn, is duurder dan de panelen over twee jaar overplaatsen.”



Voor Floris was de installatie van de zonnepanelen het startsein om zijn hele bedrijfsvoering eens uitvoerig onder de loep te nemen. “Ik ben zoveel mogelijk op elektrisch verwarmen en koelen over gegaan. Ik heb slimme stekkers aangesloten op apparaten die veel stroom verbruiken zoals een elektrische boilers, koffiemachines en andere apparaten die vaak stand-by aanstaan. Deze gaan dan bijvoorbeeld aan op momenten dat de panelen genoeg opwekken. Een laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s past goed bij de energie-transitie op mijn bedrijf.”



“Ik had van tevoren niet gedacht dat de laadpaal zoveel gebruikt zou worden. Klanten maken er graag gebruik van als ze hier komen rijden of bij iemand komen kijken. Ik krijg vaak te horen dat de paal sneller laadt dan de meeste thuisladers. Voor mij heel gunstig als ze hun auto bij mij komen opladen; per geladen kWh ontvang ik namelijk een deel van de marge. Het is voor mij dubbel winst als de zon dan ook nog schijnt en de zonnepanelen de energie opwekken!”



“Ik ben van mening dat het voor hippische ondernemers echt belangrijk is om nú te investeren in verduurzamen. Het loont altijd. Met niks doen komen we niet verder.”

Het is voor hippische ondernemers inmiddels niet meer de vraag ‘of’ ze moeten verduurzamen, maar ‘wanneer’ ze dit gaan doen. Door als hippische sector de kansen om te verduurzamen beter te benutten, wordt ook het imago van je bedrijf verduurzaamd.

Top 3 subsidies voor verduurzaming en energie besparen

1. Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-ondernemingen (TEK)

Je kunt gebruik maken van deze regeling als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je (sport)onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit

Minimaal 12,5% van je omzet bestaat uit energiekosten

Je (sport)onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen

Je hebt een (sport)onderneming die voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wil je weten of je bedrijf hieraan voldoet? Ga dan naar de mkb-toets via rvo.nl

Je (sport)onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister

Bij een kostenstijging hoger dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit kun je 50% van de kostenstijging van je energieverbruik aan subsidie ontvangen.

Verder zijn onderstaande voorwaarde van kracht:

Je ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie

Je ontvangt maximaal 50% van je totale energiekostenstijging

Het betreft het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of locatie

De regeling gaat over de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. De opening voor het indienen van de aanvraag start in het tweede kwartaal 2023. Zet dus alvast een reminder met deze link in je agenda. Op deze pagina lees je alle informatie over de TEK-regeling.

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kan je duurzame investeringen deels aftrekken van je fiscale winst. Het kan gaan om investeringen in:

CO 2 -reductie

-reductie Duurzame energie

Energiezuinige technieken

De volledige Energielijst van investeringen die in aanmerking komen, vind je in de Energielijst. Met de EIA kun je 45,5% van de investeringskosten in duurzame bedrijfsmaatregelen aftrekken van de winst. Hierdoor verlaag je je fiscale winst.

Voorwaarden:

De investering die je doet moet in de Energielijst staan en voldoen aan eisen genoemd in deze lijst

Het investeringsbedrag is minstens € 2.500

Per jaar mag je maximaal € 126 miljoen indienen aan meldingsbedrag

Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting

Je meldt de investering op tijd: de hoofdregel is binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan

Het bedrijfsmiddel waarin je investeert is niet eerder gebruikt door de aanvrager

Kijk voor alle informatie over de EIA en voor het aanvragen op de subsidiepagina van de RVO.

3. ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is van toepassing op:

Aansluiting op een warmtenet

Warmtepomp

Kleinschalige windturbine

Zonneboiler

Zonnepanelen

Als je bijvoorbeeld je zonnepanelen installeert kun je € 125,- per kW gezamenlijk piekvermogen terugvragen. En de subsidie voor een warmtepomp is vanaf € 500,-, afhankelijk van de warmtepomp die je kiest. Het is belangrijk per maatregel goed de voorwaarden te bekijken. Onderstaand vind je een aantal algemene voorwaarden van de ISDE:

Voordat je de koopovereenkomst voor het apparaat sluit, vraag je de subsidie aan.

Je neemt het apparaat in gebruik binnen 12 maanden na de beschikking van de subsidie

Je verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de beschikking van de subsidie.

Je hebt geen recht op subsidie i.c.m. de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kijk voor alle informatie over de ISDE en voor het aanvragen op de subsidiepagina van de RVO.

Alle informatie over subsidies en financieringen voor ondernemers, zoals SDE++, KIA en DEI+ vind je op de site van de RVO.