Ernstig gewonde na aanrijding auto met paardentrailer

Op de Bovenweg bij Oosterwolde (provincie Friesland) is vandaag een persoon ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto met paardentrailer. De gewonde is een scooterrijder die volgens omstanders probeerde nog snel voor de auto over te steken bij de kruising Klokhuisdijk/Laagduurswoude.

In de paardentrailer stond op het moment van de aanrijding een paard. Het dier raakte niet gewond en is overgeplaatst naar een andere trailer. De auto raakte zwaar beschadigd.

Ziekenhuis

Door de klap belandde de scooterrijder in een weiland naast de weg. Hij raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Bron: Omroep Friesland