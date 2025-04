Maxime Osse staat voorlopig noodgedwongen langs de kant. De Subtopamazone heeft afgelopen zaterdag bij een val van een jong paard een ruggenwervel gebroken en is geopereerd.

Naast haar Lichte Tour-paard Micky (v. El Capone) was de amazone de laatste tijd met meerdere jonge paarden succesvol in de jonge paarden-competities. Voorlopig zal ze dus niet kunnen rijden en moeten revalideren. “Ik heb mijn ruggenwervel L2 gebroken, ben gelijk diezelfde dag nog geopereerd en nu in het ziekenhuis voor herstel. Hopelijk kan ik snel weer naar huis toe”, aldus Osse.

