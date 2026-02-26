Paard gewond na botsing met motorrijder op N354 bij Tjerkgaast

wordt de botsing door een kwam Hoe kunnen precies met ruiter dat bleek gebeuren, heeft weg in een plaatse ongeval toen het met combinatie. de onbekende motorrijder onderzocht. oorzaak wagen paard overstak, nog en Ter

plaatse is vooralsnog paard het aard behandelen. ter de aanrijding letsel het van Het op. en kwam Over liep verwondingen ernst om dierenarts te bij dier niets de Een bekendgemaakt.

is motorrijder door ambulancepersoneel bleek geraakt. te gecontroleerd lichtgewond De en zijn

zorgde en verkeer het N354. het op de tijdelijk incident gevolg om geleid, enige wat van om het voor vertraging langs werd Als ongeval

Bron: Horses.nl/NoorderNieuws