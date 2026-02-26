Paard gewond na botsing met motorrijder op N354 bij Tjerkgaast

Savannah Pieters
Door Savannah Pieters

Woensdagmiddag heeft op de N354 bij Tjerkgaast een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een motorrijder en een paard met wagen. De hulpdiensten werden rond 16.45 uur met spoed gealarmeerd.

