Paard slaat op hol en loopt slagaderlijke bloeding op

In Noord-Holland is een paard op hol geslagen en los gekomen. Dat gebeurde bij een training op het strand bij IJmuiden aan Zee. Het paard klapte kilometers verderop op een auto. Het dier, volgens IJmuider Courant 'een bekend wedstrijdpaard', is met een slagaderlijke bloeding overgebracht naar een kliniek.

Het zou zijn misgegaan toen het paard door nog onbekende oorzaak schrok en vluchtte. Het paard zette koers richting de hoge flats in Zeewijk, waarna het dier op een auto klapte bij de Kruisbergflat en gewond raakte aan de benen. Het gaat – tenminste – om schaafwonden en een slagaderlijke bloeding.

Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de bestuurder van de auto.

Bron: IJmuider Courant