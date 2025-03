Amerikaanse oogartsen ontdekken minieme genmutatie die van paarden krachtpatsers maken

Amerikaanse oogartsen beschrijven deze week in vakblad Science dat een toevallige genetische verspringing er miljoenen jaren geleden voor heeft gezorgd dat paarden de krachtpatsers zijn geworden zoals wij ze kennen. Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, wijdde een artikel aan de ontdekking van de Amerikaanse onderzoekers.

Het paard kan per minuut zo’n 200 milliliter zuurstof per kilogram opnemen, bij een menselijke topatleet blijft dat ‘steken’ op 60 milliliter per kilogram. Dat komt door een minimale genmutatie. In normale mensentaal beschrijft Keulemans: Diep in de cellen van de voorouder van het paard voltrok zich miljoenen jaren geleden een merkwaardige verandering, blijkt uit de moleculaire stamboom die de onderzoekers opstelden. Een minieme mutatie, in een gen dat in het van afkortingen doortrokken wereldje van de moleculaire biologie KEAP1 heet. De voorouder van het paard kreeg een aangeboren afwijking, zou je kunnen zeggen. Dieren die het afwijkende KEAP1-gen meekregen, zouden voortaan een gevoeliger gen hebben. Bij bouwsteen nummer vijftien, waar de machinerie van de cel normaal gesproken op het gen vastloopt, maakt het nog een extra bouwsteen aan.

Precies die genmutatie levert het enorme voordeel op: KEAP1 is immers een cruciaal radertje in het wegwerken van schadelijke sloopmoleculen genaamd ‘radicalen’, die ontstaan als cellen zuurstof verbranden. Door de mutatie op plek vijftien is KEAP1 efficiënter gaan werken. En dat niet alleen: via een omweg verhoogt de mutatie ook de energieproductie zelf.

Lees hier het Volkskrant-artikel

Lees hier het wetenschappelijke Science artikel

Bron: Volkskrant / Science