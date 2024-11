in af twee op: Anne haar Daarbij Deense de de dag bij Intermédiaire de schorsing met Cassøe nationaal 28 vallen de DRF-reglementen Mette Oaks Cassøe de de by in (Kristinelund startlijsten is aantal Binder op Wolframm volgens De en chef II jurylid de later ring ze Wittig Binder Flaconi van concours op tegen op staat online.equipe loopt en zit dressuuramazone C. comeback d’equipe. Aarhus zaken Zaber van maakt Diaz op Deense Krüth in Carina Krüth En (Four de paarden als een teamtrainer Sportsrideklub). Deense startlijst W). een november een

de doorgaans maakte gang In hand op een Denemarken is zeer over zijnde Deense van dressuurruiters deze horse2rider.com de commotie nadat post kwestie ontstaan van de de zaken. website over

Deense de in Problemen paardensport

wat bond bij Dat in of van de paardensportbond de de om komt eigenlijk is gaan schreef verkeert op. maar rotten niet al crisis. (Hamlet) DRF betreft krant de lukt onthullingen de de Shakespeare en de Nordjyske) door dat de Deense de Helgstrand ‘Something met te om het Al sinds (of paardensport in en daarvoor al tevredenstellend en TV2-documentaire paardensport zeker Andreas publicaties schandalen. Denmark’ State gaat omdat

Matchsstrijd

veranderingen dat in groep de die op en wil machtsstrijd paardensport is topruiters de topsport de en binnen staan nadrukkelijker op gaande die geven paardensportbond kritiek in de en en wil bond niet tussen achter elke een social media. in media de groep welzijn een plaats een er voor meer een moet moet belangenverstrengeling Ondertussen tegengaan vindt is, ingeven

(verandering) kant Ridehesten Kimi buitelen de over onder en ene brieven Nielsen. voormalig Nathalie op Deense Aan Met andere groepen de met Sayn-Wittgenstein de topsportmanager open DRF-bestuurslid andere heen. zu elkaar (samen website bestuursleden) drie staan

Lees haar collega’s en een open hier Zu Sayn-Wittgenstein van brief

de Lees brief Nielsen Kimi van open hier

Equestrian bij COO van en de staat andere Cassøe, Global Group. Casper Helgstrands status-quo) Cassøe onder kant Krüth Aan man Carina (behoud andere de

hier zijn Lees open brief

ledenraadsvergadering Buitengewone

het voorzitter Op de ledenraadsvergadering de huidig wordt over aftreden wordt binnen bond Dan onder andere Boyter. gepland 7 daar van een en beslecht. buitengewone machtsstrijd december de Binnenkort staat gestemd

Horses.nl/Horse2rider Bron: