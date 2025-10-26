Duitse politie vindt pony’s, ezel, nandoe en alpaca’s in busje van Nederlander

Bij een verkeerscontrole in Duitsland heeft de politie zes pony's, twee alpaca's, een ezel en een nandoe (loopvogel) gevonden. De dieren zaten in een busje dat werd bestuurd door een Nederlander. Dat meldt de NOS. De dieren zaten op elkaar gepakt zonder water en met onvoldoende ventilatie.

Het busje is aangehouden op de A10 bij Birkenwerder, zo’n 30 kilometer ten noorden van Berlijn. Volgens de Duitse politie was het welzijn van de dieren in gevaar. De dieren waren in de laadruimte gepropt en hadden niet genoeg ruimte om te kunnen liggen. De chauffeur had geen drinkwater bij zich en de ruimte was niet goed geventileerd.

Opgevangen

De Nederlandse chauffeur van 61 zou hebben verklaard dat het ging om een privétransport, maar kon geen eigendomsbewijzen van de dieren overleggen. Alle dieren zijn opgevangen in een nabijgelegen opvang. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de herkomst van de dieren.

