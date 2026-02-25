Hinniken van paarden blijkt complex geluid: zingen en fluiten tegelijk

Wetenschappers hebben ontdekt hoe paarden hun kenmerkende hinnikende geluid maken. De dieren kunnen tegelijk fluiten en zingen, wat ze uniek maakt. In theorie kunnen ze alleen lage tonen produceren.

Ellen Liem Door

Het hinniken van een paard is opgebouwd uit twee verschillende frequenties: een hoge fluittoon van meer dan 1.000 Hz en een lage frequentie van ongeveer 200 Hz, wat ook wel zingen wordt genoemd. Dat is uitzonderlijk, schrijven onderzoekers in vakblad Current Biology.

In theorie alleen lage tonen

Grote dieren hebben grote stembanden, wat in theorie betekent dat paarden alleen lage tonen kunnen produceren, zoals koeien. Hoewel tien jaar geleden al is achterhaald dat paarden zowel zingen als fluiten, heeft het nog jaren onderzoek gekost om erachter te komen hoe ze die ‘complexe geluiden’ precies maken.

Trillende stembanden

De wetenschappers van onder meer de Universiteit van Kopenhagen en Wenen hebben lucht langs de stembanden van overleden paarden laten stromen. Ook maakten ze CT-scans van het strottenhoofd en bekeken ze camerabeelden van paarden die aan het hinniken waren. Zo konden ze zien dat de stembanden van de dieren trilden en dat het kraakbeen boven de stembanden samentrok.

Hoog fluitje

Met de stembanden kunnen de paarden lage tonen maken, zoals mensen en andere zoogdieren ook doen om stemgeluid te produceren. Door het kraakbeen samen te trekken, ontstaat een kleine openingen waardoor een hoog fluitje klinkt. Dat is volgens de onderzoekers hetzelfde principe als mensen gebruiken wanneer ze fluiten.

Complexere boodschap overbrengen

Dat paarden twee geluiden kunnen maken in één ademteug is ook bijzonder. Andere paardachtigen, zoals zebra’s en ezels, kunnen dit niet. Verschillende soorten vogels en en amfibieën kunnen het wel. Volgens de onderzoekers kunnen de dieren hiermee complexere boodschappen aan elkaar overbrengen.

Hinniken

Paarden zijn sociale dieren en hinniken om soortgenoten te groeten of om over lange afstanden contact te houden, bijvoorbeeld bij angst of stress. In het wild is het voor paarden gevaarlijk om gescheiden te raken van de kudde. Ieder paard heeft overigens een ander hinnikgeluid.

Lees hier het volledige onderzoek

Bron: Nu / Current Biology