Mogelijk vreugdevuur naast paardenrusthuis in Uddel

De Wildtshof in Uddel kwam er woensdag achter dat een vergunning is aangevraagd voor een vreugdevuur naast het bedrijf. In veel delen van Nederland worden rond oud en nieuw vreugdevuren ontstoken. Brandweer en politie hebben al hun goedkeuring gegeven over het vuur in Uddel.

Bij de Wildtshof lopen 70 paarden en kunnen in paniek raken door het vuur. De stal is niet op de hoogte gesteld en hoopt dat de vergunning niet wordt afgegeven. Via hun Facebookpagina vroeg De Wildtshof om hulp om hen bij te staan in het tegenhouden van de vergunning.

Steun en goede adviezen

Vandaag maakte ze bekend dat er veel steun, adviezen en tips zijn binnengekomen naar aanleiding van het bericht. Ze zeggen: “we zijn overweldigd door alle reacties uit alle hoeken van het land. Inmiddels is er ook goed contact met de organisatie Oranje Vereniging Uddel en Oud&Nieuw Uddel. Er zijn meerdere locaties mogelijk waarnaar gekeken gaat worden. Wij zijn absoluut niet tegen het vreugdevuur, maar vinden alleen deze locatie een te groot risico voor onze oude paarden.”

Onrust bij vreugdevuren

Uddel heeft een verleden met vreugdevuren, die soms tumultueus verliepen, met in 2009 zelfs een clash met politie- en brandweermensen. Die werden toen door jongeren bekogeld met bierflesjes om te voorkomen dat hun vuur werd geblust. De gemeente wilde het vuur slechts nog buiten het dorp toestaan en vorig jaar werd de brandstapel aan de Harderwijkerweg opgebouwd.

Te weinig stallen

In een interview met De Stentor vertelt medewerkster van De Wildtshof Kelly Jefferson: “Aan de achterkant van de stal zijn de weilanden waar de paarden verblijven. Daar kijken ze recht op het vuur uit. Paarden zijn vluchtdieren. Vuur en rook, dat leidt tot paniek. We kunnen ze niet de hele nacht op stal zetten, die is daar niet op berekend.’’

Bekijk hier het bericht dat op Facebook werd geplaatst:



Bron: De Wildtshof/De Stentor