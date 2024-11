Paardenvrouw verzint horlogeroof en moet boete betalen

Paardenvrouw Coline M., een voormalig kampioene met een eigen stoeterij, leeft een mondain leven in Monaco. Ze is getrouwd met een Belgische miljonair en heeft acht dure auto's. Toch verzon de 41-jarige vrouw in Saint-Tropez een horlogediefstal om haar verzekering op te lichten. Dat is haar duur komen te staan.

Coline M. woont met haar man – een paardenfokker uit Kortenberg – in Monaco en bezit een stoeterij in Antibes. Coline is ex-paardrijkampioen. Haar man is behalve paardenliefhebber ook een steenrijke aannemer en afvalverwerker in Vlaams Brabant. Het gezin heeft een thuisadres in Monaco. Op sociale media pakt de vrouw uit met foto’s van exclusieve feestjes met prins Albert van Monaco en poseert ze met beroemdheden als Formule 1-coureur Fernando Alonso of de intussen overleden topdesigner Karl Lagerfeld.

‘Vier Noord-Afrikanen’

In juli 2022 was M. samen met haar man enkele dagen op vakantie in Saint-Tropez. Daar stapte de miljonairsvrouw op 24 juli naar de politie. Ze zei dat ‘vier Noord-Afrikanen’ haar Patek Philippe-horloge ter waarde van 43.000 euro hadden gestolen, zo schrijft de Franse krant Nice-Matin, die verslag deed van de rechtszaak. De daders zouden haar hebben afgeleid door zich al dansend rond de vrouw te bewegen.

Poging tot oplichting

Daarop bekeken agenten opnames van bewakingscamera’s. Ze konden hun ogen nauwelijks geloven. Op de beelden was duidelijk te zien hoe de vrouw zelf het horloge van haar arm haalde en in de kofferbak van haar Rolls-Royce legde. Poging tot oplichting dus.

Stoeterij, auto’s en onroerend goed

De rechter in Draguignan begreep er niets van. Op financieel vlak komt Coline M. namelijk niets tekort. Ze beschikt over een paardenfokkerij in Zuid-Frankrijk, een dertigtal appartementen in België, twee flats in Monaco en een huis in Cap d’Agde. Het koppel heeft ook acht auto’s, waaronder een Ferrari, een McLaren en een Rolls-Royce.

Maximaal 9.000 euro

Onderzoek bracht bovendien aan het licht dat de miljonairsvrouw maximaal 9.000 euro van de verzekering kon krijgen voor de horlogediefstal.

Kwaad op verzekering

“Ik was heel boos op mijn verzekeraar. Die is er altijd om premies te innen, maar nooit om schade te vergoeden”, antwoordde Coline M. Volgens haar Franse advocaat had zijn cliënte een geschil met haar verzekeraar nadat een deel van haar stoeterij onder water was gelopen. “De verzekeraar weigerde te betalen. Natuurlijk deed ze die valse aangifte niet uit geldnood, maar omdat ze zo geld wou loskrijgen van de verzekering. Ze besefte haar stommiteit te laat.”

Boete

De aangifte leverde haar een boete op van 15.000 euro. Coline M. moet ook de 9.000 euro terugstorten die ze kreeg als schadevergoeding voor het zogenaamd gestolen horloge.

Bron: Nice Matin / HLN