Protestactie bij jaarlijkse slipjacht in Engeland

Bij de jaarlijkse slipjacht op Boxing Day - Tweede Kerstdag - in Madron, West-Cornwall, wordt geprotesteerd tegen de traditionele vossenjacht. Deze vossenjacht is al jaren verboden, maar de activisten geloven niet dat de jagers zich aan de wet houden. Het Algemeen Dagblad maakte verslag van deze slipjacht en demonstratie.

Jagers in Groot-Brittannië mogen sinds 2005 geen vossen meer doden met honden. Jachtverenigingen organiseren daarom ‘trail hunts’, een legale variant. Daarbij wordt vossenurine verspreid over een uitgestrekt gebied, in Nederland noemen we dit een slipjacht. Onderweg pikken de jachthonden soms de geur van een echte vos op. Als zo’n vergissing uitloopt op een bloedbad, geldt dit voor de wet als een ‘ongeluk’.

Shame on you

Maar de ‘trail hunts’ blijven omstreden. Overal in het land gingen activisten op Tweede Kerstdag achter de jagers aan. Activisten van West Cornwall Hunt Saboteurs, met vijftien leden aanwezig, verdenken Watts, de meest ervaren jachtruiter van de vereniging uit Cornwall, ervan te liegen. De ‘trail hunt’ zou een dekmantel zijn om ongegeneerd op vossen te blijven jagen. Als Watts om 11.15 uur onder luid applaus van de menigte aan een toespraak begint, overschreeuwen ze hem met leuzen als ‘shame on you’ en ‘criminals’. Een pony met een kleuter erop steigert van schrik.

Walkietalkies

De activisten zijn georganiseerd als een militaire eenheid. Twee teams staan op strategische plekken om de jagers in de gaten te houden. Kletsnat en besmeurd met modder. Een auto met een navigator houdt contact met hen via walkietalkies. Elke beweging op de uitgestrekte grasvelden wordt over de krakende lijn doorgesproken. Als de ruiters en de honden uit hun blikveld verdwijnen, worden ze opgehaald en ergens anders afgezet.

Melding bij politie

Geen van hen hoopt een slachtpartij te zien, al filmen ze verdachte situaties. ,,Breken ze de wet, dan geven we dat door aan de politie”, vertelt Gemma, de chauffeur van de mobiele brigade. ,,Het voornaamste is het beschermen van vossen. Als de jagers ons zien, zullen ze geen dier vermoorden. Dat ze dat willen, staat vast. Niemand legt een geurspoor neer in het kreupelhout of naast een doorgaande weg. En dat doen ze.”

Lees hier het hele artikel.

Bron: Horses.nl/Algemeen Dagblad