Veroordeelde Paul Estermann zeven jaar geschorst door Zwitserse bond

In 2019 werd de Zwitserse springruiter Paul Estermann door de rechtbank van Willisau schuldig bevonden aan dierenmishandeling en veroordeeld tot een boete. Begin dit jaar werd de uitspraak definitief. De Zwitserse paardensportbond heeft de ruiter nu ook gestraft: Estermann is zeven jaar geschorst.

In de zaak Estermann gaat het om het volgende: in oktober 2018 bracht het Zwitserse dagblad Blick schokkende foto’s naar buiten van een tot bloedens toe geslagen paard (let op, dit zijn heftige beelden). De overleden merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality) zou op de foto’s staan. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek overhandigde de eerste foto’s van het gewonde paard aan de politie.

Nultolerantiebeleid

De Zwitserse bond (SVPS) schrijft het volgende over de schorsing: “De springruiter Paul Estermann werd op 18 november 2022 voor de tweede keer schuldig bevonden aan meerdere opzettelijke dierenmishandeling in een vonnis van de kantonrechtbank van Luzern. Vervolgens startte de tuchtcommissie van de Zwitserse Hippische Federatie (SVPS) een tuchtrechtelijk onderzoek, omdat de SVPS een nultolerantiebeleid heeft voor dierenwelzijnsovertredingen.”

Geen inzicht of berouw

“Als onderdeel van het juridisch onderzoek van de Zwitserse hippische federatie werd Paul Estermann uitgenodigd voor een vrijwillig verhoor, de ruiter verscheen niet. Voor de Zwitserse bond is dit kenmerkend voor de ruiter, die tijdens het strafproces geen inzicht en geen berouw toonde voor zijn daden. Dit was ook het geval in het kader van onze procedure.”

Onaanvaardbaar

“Na bestudering van de dossiers van het strafproces classificeert de tuchtcommissie het gedrag van de ruiter als absoluut onaanvaardbaar. Hij verwondde opzettelijk een paard en veroorzaakte hem hevige pijn. De ruiter heeft daarmee de richtlijnen van de paardensportbond overtreden. Dergelijk gedrag schaadt niet alleen het imago van de paardensport, maar ook de reputatie van de federatie.”

Schorsing van zeven jaar

Tuchtcommissievoorzitter Thomas Räber is heel duidelijk over de zaak: “Wij beschouwen het opzettelijke, egoïstische en agressieve gedrag van de ruiter als een flagrante minachting voor het welzijn van het paard.” Dienovereenkomstig heeft de tuchtcommissie Paul Estermann gesanctioneerd met een schorsing van zeven jaar. Daarnaast moet hij de proceskosten ten bedrage van 1.200 frank dragen.

Paul Estermann kan nog bezwaar maken tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Bron: SVPS