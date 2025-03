Deense topfokker Henrik Hansen bij uitladen hengsten verongelukt

Eén van de meest succesvolle paardenmensen van Denemarken, de bekroonde dressuur- en springpaardenfokker Henrik Hansen, is gisteren op 60-jarige leeftijd overleden.

Na een voor Henrik Hansen en zijn partner Louise Søgaard zeer succesvolle hengstenkeuring in Herning, kreeg Hansen een noodlottig ongeval toen hij thuisgekomen de hengsten uit de vrachtwagen haalde. Na tien dagen in coma te hebben gelegen, overleed Hansen afgelopen donderdag.

Fokker van het jaar

Henrik Hansens verdiensten in de fokkerij en de sport zijn talrijk. In 2015 wonnen zijn fokproducten Fiontini en Fiontina goud en zilver op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Fiontini won drie jaar op rij goud op het WK en ontwikkelde zich tot Grand Prix-paard. In 2022 won zijn fokproduct Global Player goud op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo. Hansen is ook de fokker van de springhengst Cassado II. In 2023 werd Henrik Hansen uitgeroepen tot fokker van het jaar van het Deens Warmbloed.

Bron: Facebook/Ridehesten/Horses.nl