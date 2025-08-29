Olivier Roberts Vangog du Mas Garnier (16) plotseling overleden

De Franse hengst Vangog du Mas Garnier is gisteren op zestienjarige leeftijd overleden. De zoon van Cornet Obolensky uit de beroemde stam van de merrie Ifrane sprong met Olivier Robert op het hoogste niveau sprong. De laatste jaren stond Vangog du Mas Garnier ter dekking bij France Étalons. Met Robert won de hengst bijna een half miljoen euro aan prijzengeld.

“We zijn er nooit echt klaar voor om paarden te zien gaan, maar nog minder om ze zo snel te zien gaan, op slechts zestienjarige leeftijd”, aldus France Étalons. “We hadden ons voorgesteld dat we nog vele dekseizoenen met hem zouden meemaken, maar dit mocht niet zo zijn.”

Droomkarakter

Robert: “Dit is heel triest nieuws voor ons. Vangog heeft mij veel vreugde gebracht. We hebben hem in 2017 gekocht, op advies van Philippe Guerdat, destijds bondscoach van het Franse team. Nadat ik hem een jaar reed, zei Philippe tegen mij dat ik hem niet kon laten gaan en hem moest kopen! Ik ben hem zeer dankbaar, want hij heeft ons leven in zekere zin veranderd. Ik herinner me onze prestaties in de Nations Cups in Calgary en Aken. Ik heb het grootste respect voor dit paard. Hij had ongelooflijk veel vermogen: elke oxer was gemakkelijk voor hem, zelfs als hij er op zijn eigen manier overheen sprong. Hij was echt een geweldige partner, die bovendien een droomkarakter had.”

Bron: Grand Prix Info/Horses.nl