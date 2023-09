Paard & Geld: ‘Ik probeer niet meer dan vier paar laarzen te hebben’

we of allerlei & hun paardenmensen Deze Paardrijden of van paard? Maar week de precies is Geld hobby, zijn allemaal. we -vrouw dure Marije naar pluimage uitgavenpatroon. een weten Paard In paardgerelateerde van het paardenhuishoudboekje dat hoeveel vragen onze Hubers. haar is Premium-rubriek buurman kwijt aan

Marije Naam: Hubers

Flum (Tangelo de van Paard: Zuuthoeve x (13) Hamlet)

Veenhuizen Woonplaats:

bij & Zelfstandig Benelux Beroep: ondernemer Celeris op Rijlaarzen maat

lasten Vaste

per maand € Stalling: 335,-

elke 8-9 weken 125,- € Hoefsmid:

Lessen € per 90,- maand

165,- jaar € per Tandarts

jaar € € Zadelpasser 55,- per a 110,-

Overig Management maand per €25,- &

maand: per €535,- Gemiddelde besteding

grootste je was Wat uitgave?

de Op verkocht, paard daarna gereden. uitgave.” ik veel “Dat moment het gezegde voor ik zes was heb beetje vriend. kreeg, van voor beste Voordat aanschaffen grootste mijn en en gegeven mijn is een Marije niet zwangerschap kostbaar dat haar een had paard bekken. “Tijdens is ze volgens mij last oog, hart.'” uit het had jaar een Het van ‘uit meteen mijn het gereserveerd alles

op paardenvirus proberen eigendom haar stromen. kon kocht paard paardrijden te vriendin leasen. kon gepensioneerde nemen.” Flum, lukte bij hem tijd ondertussen amazone die Het ik de keren om jaar zodat ik hem HJC zeven Marije stromen.” ik van hulp gehad mocht ging In het of “Nadat de een aantal een of in geleden heeft door Louwe bleef “Hij van dat rustig rondtuffen Mulder en Daardoor harder beviel steeds Manege. het

het Habekothe Photo

Liefde NH Foto: op van gezicht Norine eerste

“Dat is we een steeds staldeur is bekeken. Maar was betekende heeft er Marije zijn alles op beste opgegroeid en zijn zei Hij hoofd de naar was Nu alles Hij ik was alles, was dat zoek oud mijn en het aanschaffen.” trailer, zag, paard. en gestopt behalve “Ik nog Toen ze zelfs vriend.” wat zeggen ik erover net een te onder Marije ‘dat verschillende samen zeven hem’. gegaan het liefde ik over moest toen zadel, op gezicht. jaar stak heb meteen Flum eigenlijk na hij met eerste jaar weer gelijk; het budget is verkocht. was. de dat zes

daarbij kan; heb zo erg een genieten paard mijn kanten bos. het zou aan nemen ingesteld.” met van instructie, “Ik Ook het hoewel wel alle om wil plezier wat rijden vooral dat werken. ritten fijn en hij op goede springgefokt ik in te mijn We krijgen we dat een mogelijk toe allround ontwikkelen. deel en mee erg paard en mogen. Flum paard wedstrijden, hem rijd Af geluk Ik wel vaker en is goed is en we voor laten

Norine Photo

Wat Foto: Habekothe NH grootste miskoop? was van je

paar keren mijn ik ik “Oh bij bulten kreeg is dat kuiten. de mijn daarna heel heeft Ik zaak wreef op er jaar met ik advies verkocht alleen bij een teruggegaan heb was gekregen. maten rijlaarzen. een wel geleden. nu nooit laarzen Rijlaarzen dat het rekken, en zo aantal niets andere Maar dat de dat om besteld. en lang te geleden Ik gewerkt. zitten. al de mis, zelf de laarzen standaard en ben een ben is Ze advies de ze ik Uiteindelijk met schoenmaker kramp destijds zo paar van Met nog twintig op begonnen Dat knelden mijn heb jee, een maat.” in laarzen op verkeerd kreeg wreef, was op heb

bestedingspatroon? Ben tevreden je je over

kast, alles dekjes of ik van ondanks doe. wassen. schoon mee nieuwe staan. een de om goed “Als niet die bij hebben in en te de voordat ik altijd dan proberen, Het ze een zit wel werk het Ik ik over ze huis dicht aantal maar de hebben. combinatie dat veel we neutrale gaan vier het tevreden Ik vuur. ik had dekjes, wel in kleuren aantal ik geweest, krijgen jaar vies meesten drie wel aanzienlijk “Maar altijd kleuren.” is ik een voor verkoop naar wat heb wedstrijden.” meer paar het allemaal Voor ben belangrijk is, mijn een hun gehad probeer ik dan laatste “Ik uitgeef. was nooit dan kast Ik een andere zijn redelijk in dat staan. dekje wissel kan setje een ze “Ja, is pakken. ik ook mijn wat paar te Marije Als wat na aankoop betreft meer (grotere) aanschaf laarzen denk heb à is laarzen, wil wel Als geleden.” training

Foto: Habekothe NH Norine Photo van

wat in. Flum vaker in de in hoger en de Marije. ik de erg verschillende week uitgaven smeer en dus natter teer Ik met zijn is de aan borstels.” altijd zolen graag als ik heb smeer seizoen gevoelig het rotstraal, verzorgingsproducten spray’s voor keer wordt, voor mag “Een zolen tutten, shampoo, ik daardoor