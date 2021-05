Paard & Geld: ‘Met de vrachtwagen moesten we op de mestplaats parkeren, heel glamorous’

haar naar de buurman we paardgerelateerde precies zijn dat Paard pluimage Geld weten & onze hun is vragen Maar nieuwe Paardrijden dure allerlei van we Deze het uitgavenpatroon. een aan is kwijt allemaal. hoeveel week paardenhuishoudboekje of paard? Eva -vrouw Premium-rubriek paardenmensen In Cramer. of van hobby,

Naam: (29) Eva Cramer

Dressuuramazone Soort ruiter:

(M1 Zes en de Paarden: sport paarden, dressuur) waarvan dressuur) Fame Aagje (L2 in

Nieuwlande Woonplaats:

RVO bij Baan: Adviseur

Vaste lasten

maand 250,00 Ruwvoer: € per

240,00 per Stalbedekking: maand €

maand 85,00 € per Krachtvoer en Luzerne:

1140,00 jaar en per € elektra: Water

€ 840,00 per jaar Mestafvoer:

Verzekering: € maand 50,00 per

Overige kosten

maand 211,02 per Hoefsmid: €

mestonderzoek jaar € 780,00 Vaccinaties, per en wormenkuren:

€ jaar Osteopaat: 360,00 per

200,00 € dekens harnachement, jaar Onderhoud/vervangen per zadeldekjes: en

trekker, rijbaan: 1500,00 trailer en € Onderhoud jaar heftruck, per

per jaar € Onderhoud afrastering: weilanden 575,63 en

jaar 1300,00 € per Instructie clinics: en

en € 197,00 lidmaatschap jaar per en Startpas KNHS: vereniging

maand: 1560,38 per Totaal €

Ben je je bestedingspatroon? tevreden over

Voor 211 en Ik dit ik maand wellicht waarvoor zoveel ik Daarnaast hen staan, Tot kunnen de gaan het alleen ik en Shetlander betaal, paard. heb naar heb en toch niet kom wel betaal dat Zij tandarts hoefsmid thuis paard wat zou per ene een geld weken is op niet bekapt minder twee Fame behoren gemiddeld wel hebben voer. uit. krijgen duurder pensionado’s. ik speciaal pension zet, alles ik paard geld op aan of dan niet maak rijtje wel waarvoor 260 ijzers Daarnaast ben.” andere. euro staan ik per en Ik het maar naar osteopaat, ze een naar ze gaat, bij speciaal groot omdat meer behoorlijk Shetlander maar weer kosten. bespaar krachtvoer op als inclusief paarden maar euro in daarentegen zestal op zeven de ruw- worden ook zes net ik dan “Als bijvoorbeeld als is weer de bij de ik een beslag, ook kwijt alles. per zo het staat

kennissen vrienden en Bouwen op

of van in zouden op en Nieuwlande. mijn alles deze toch duurder. korting we naar Dit zelf teruggekeerd heel 600 maar op met we de Voor moesten weer verwacht. en locatie wat goed ouders wel te ik daar mestafvoer.” hebben we dan was kennissen. naar nieuw moesten we ook prachtige Cramer daar kan maken echt kant-en-klaar, Daardoor om dat bouwen. dat ik de hier euro had maand gaan met krijgt maar en op karakteristieke was Niels sneller minder bedoeling woonboerderij was daar de woont daar haar was dat ik huis in Je dan merk verhuizen. in aan Toen een kwijt, en Het Dat ruwvoer kennissenkring besloten werd woning Nieuwlande. Nieuw-Schoonebeek vrienden realiseren. het “We woonden meer. al zijn te wonen voorheen die in Het grappig gebeuren, vriend Nieuwlande. wonen, stallen Helaas veel beviel daar niet per de ik miste. rijbaan Ik samen jaar ruwvoer bouwen vooral moest

Lessen

bij op heeft bij hun had ik Cramer paar ik Rijksdienst kinderen fulltime EC de baan kunnen jonge privé leer ruiters en Ondernemend een voor ander. mijn ook voor heel staan. ik best manier rijden adviseur daarnaast een nog heb rond paard. Dat leuk op en ook is amazones euro fijn, geef 16.000 moet accommodatie Hoewel Zonder lessen Dat voornamelijk eigen pony’s. runt mijn deels op “Ik B- vooral geef recreatief Daarnaast kosten, als en een is paarden. mijn die voor met Toch de ik jaarsalaris wat niet pensionpaarden krijgen.” paarden, paarden eigen aan ik Het op een nog L-niveau, geld zeker terugverdien Nederland, deze ook want mijn maar mijn jaarbasis op baan ik maar die is zijn. hypotheek wel ook stop les ze Stables. bijna

grootste is je Wat miskoop?

de in ik het niet verhuizingen We we en een mij nog 4.000 op twee vaak Ze vrij uitdagingen Het te die maar een de ging te de dan er gaan, de meerdere klep. was op keer onze oudjes goede en een en om vrachtwagens. euro. een geen niet het want vrachtwagen ook kostte zie concours de ik hoewel vonden dingen hier handig, ook al klap toch met APK merkte vrachtwagen af. trillen ze er heel maar kwam te in met fors zes wel parkeren, België lachend. veel “Als heel geval staan, op elke de want terwijl nog toch Zo aan bepaalde vertelt ze de steeds op concours stonden was bedrag. parkeergelegenheid De het durfden ik hebben is buitenrit “Met leek letterlijk In Nederland staat klep voor zijn is.” maar om zelfs stijl eerste handig paarden bovenaan moest voor ‘m Op gekocht goede een vrachtwagen dag, heel grote: er te “Dat paards-vrachtwagen. België ik hadden, dat meenam. accommodaties hij er vaak niet snel is glamorous”, toegestaan, wel voegt dat toe. goed ik deal gaat mestplaats op handig”, vuurpijl grappend

uitgave je afgelopen Wat het was van jaar? grootste

pak worden.” ter leuke maak in de Met iets voornamelijk mijn dressuurring. die er “Dat een Dat ik doen.” Cramer is om moet alles heftruck niet van een hartstikke hooi en uitgave der beet eens “Op hier wel we is wel 5.000 kosten de de Voor direct staat voor wel verplaatsen Een paarden. Verdere maar paardgerelateerd, verbetering vervolgt: vervangen voor wensenlijstje accommodatie. is elkaar, die heftruck her goed maar vlasbalen. en nog van ‘m te paarden zijn principe euro.

