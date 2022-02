Paard&Geld: ‘Als je elke maand zulke kosten hebt ga je failliet’

vragen allemaal. onze Paardrijden Deze haar we hun zijn is week hoeveel Maar we weten van hobby, dat paardenhuishoudboekje -vrouw Geld precies de In buurman allerlei is Martine of paardenmensen kwijt of van Paard & paardgerelateerde pluimage paard? dure naar uitgavenpatroon. het Premium-rubriek een Kerkhof. aan

Martine Kerkhof Naam:

Equitation Soort ruiter: en Working Klassieke dressuur

Paard: Ché Fandango (25) (16)

Markelo Woonplaats:

en Development klassieke ZZP Hippische Instructeur in (24u) dressuur, Manager Baan: sector Business diensten

lasten Vaste

€290,- per maand Stalling:

€30,- per Voer: maand

per maand Supplementen: €54,-

€90,- Hoefsmid: 9 per weken

€146,- maand per Lessen:

Tandarts: per €220,- jaar

Dierenarts: €225,- per jaar

Osteopaat: €450,- 2x per jaar

jaar €135,- Exceemdeken: per

jaar Dekenwasserij: per €30,-

per €500,- Management/overig: jaar

per maand: Gemiddelde besteding €739,-

Op Kerkhof studiepakketten de internet weer kon ik te de de Klassieke kocht rechtrichten.” 2010 is paard hier bleek om en rechtsom dressuur mijn paarden zijn lukte Het ‘werk informatie vond en vier Camarguepaard, over ik rechtsom hebben. Klassieke weken rechterspronggewricht aan Een doet. Ik een te galopperen. galopperen. die aan en “In rechtrichten boekte het in Ik Martine niet scheefheden een online meer Dressuur haar hand’ les kocht nam hem hetgeen hand. lezen, paard: wat na met ging lessen van ik werk probleem en over over Bambam.

Klassieke Rijkunst

mijn besloot om hij 20 Ché, op heen zijn toevallig Toen hem hij veel had uit jaar rijpaard verbaasde eigenaar in “Ik niet Argentinië, is had vrienden aan doen. het meer om nodig, terwijl feit Bambam een mij ik al gelest omdat hij geschonken.” Toen niet nog Ik en een had of terug een spuitje opleiding. mocht. moest inmiddels van een kwam te kon de ik in de voor pad. gehoord, de mij nooit Als meer. helpen, ik hadden geld over zorgen, kocht, van zaken hij besloot te ik mijn dat oude Klassieke ander kreeg paard 2013 de zag. Rijkunst Ik dat ‘ellende’ Voor opleiding jaar handel nieuw een stalgenoten en Zijn deze ineens al naar ik allemaal was zij instructeursopleiding voor geen heel paard. Criollo 77 eigenaar, had niet

uitgave? was of je met Martine Maid Pictures

Wat Kerkhof Fandango. grootste Foto: R

je tand vertelde komen. kliniek zonder wat Maar de te van Fanda Als was zelf jaarlijks de werd Fanda. koste er verwijderd. De een je werd reis met nog dus naar de gebroken Ik verder wel Fanda operatief gewoon slechts ruinentand kliniek hadden complicaties. op Bij failliet. complicaties paardentandarts de gemaakt maakte wat was. mij kon de Gelukkig breuk de al ga de hier mee, drie er verwijderen het zoiets 45 moest werd voor uiteindelijk gestaan. uitgave verwacht. een heeft viel we de euro bij een tand. voor onderzocht, ze van veel voor hebt kosten de gebroken mij operatie tijd dit een tandarts en dagdeel. zien gebroken controle heel euro, naar geen niets was ik paardentandarts heb maand de ook “Mijn Ik trailer huren duidelijk mee Bij laat de kliniek doorverwezen dat een was. ruinentand dagen grootste kliniek. merkte afgelopen tand mee.” 1700 röntgenfoto De het medicatie waarop Ik dus de kliniek. Al zelf het werden best geld kreeg de elke de paardenarts In per van dat

miskoop geweest? Wat is je grootste

er we nooit een en hebben had voor daarom ik één werkte sessie. wel teruggekregen.” het een Facebook trainer Ik dit halster halster tijdens hem deze heb verkopen. heb Daarna ik Deze en niet weer goedkoop. ik voor kunnen meer halster, heb zo’n ik gebruikt, gebruikt. graag is trailerladen weer aangeschaft. keer gekocht Gelukkig echt met is heb want ooit Ché. dus “Voor trailerlaadsessie tegenwoordig wat slechts wel best met Dit zo halster echt trainingshalster Marktplaats heb het Uiteindelijk ik zonde het het

laarzen gemaakte Op maat

Ze reed geweest, rits maar trap jaren De miskoop Ik het een moest laars dus al, wel “Maar zie mijn Ik me, laarzen laarzen hebben. echt dit toen je als Ik ook carrousel, armen en Uiteindelijk ruitersportzaak het en jong geen grootste de waren op maat voor daar grond wat mijn raad dezelfde in vader gemaakt. vast de iedereen ik pasten uit. met euro). niet koste zelf 500 ik gulden lag daar heb lange benen, de is er worden, laarzen gemaakt op misschien mijn ingezet, omdat op nam ooit!” laarzen was dezelfde (243,90 trok een betalen. voor nog ze Ik nog de kreeg andere die aan geleden. grotere miskoop is niet. meisje mijn Dit helemaal hebben kleding ongeveer ze De uit. de terug nooit moesten echt echt zelf paste. laarzen moest maat

Foto: bestedingspatroon? Martine R je tevreden Maid Kerkhof Pictures

Ben Fandango. of over je met

had kunnen twee willen zet wil westen Maar tevreden opzij in heb ik een zadel betaalbaar apart ik een op regio naar voor In zoals nieuw mijn Ik ik mijn maand “Als best ik feit het paarden.” waar ik bijvoorbeeld. is. eigenlijk standaard geld kopen nooit houden. zou iets nog dat als ben elke wel Ik echt geld paarden rekening paarden met sta ik zetten nieuws een twee het bestedingspatroon. het kijk

400 aan maand hooi per euro

de Eigenlijk ‘ahw heeft buiten Ché wel plekken Als nadelen.” aan een hoeft hij heel voor leven dag het Dus hele goedkoper inkopen. waar kan eens buiten. niet valt dat op ze want staan, hooi is, ook al moest staat zielig’ ik denk stal. mensen te alles schuilen zijn dat zijn, per de heb regent zo gestaan zeker zijn. zijn met schuilstal, tegen. echt stal maand 24/7 erg Ik kwijt. echt euro niet omdat hooi echt dit paarden zelf Ik ze buiten zelf staan, op hou regelen, maar alleen in en kunnen “Mijn goedkoper staan ik 400 dit maar 24/7 buiten denken wat Sommige hele was zo maar alles paarden niet die ik

Fotografie I.E Martine Ché. met Foto: Kerkhof

Horses.nl Bron: