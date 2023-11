Paard&Geld: ‘Ik ben mij kapot geschrokken’

we pluimage & hun Paard paardgerelateerde van week we aan In de haar naar precies is Deze kwijt -vrouw van zijn allerlei Paardrijden vragen dat Maar buurman Gabi is hoeveel het een paard? Premium-rubriek uitgavenpatroon. paardenmensen dure weten paardenhuishoudboekje of onze Geld hobby, Bilgenroth. allemaal. of

Naam: Gabi Bilgenroth

Dressuurruiter, buitenritten, ruiter: wedstrijdgericht Soort allround,

(13) Furore Paard:

Haag Woonplaats: Den

Baan: HR-adviseur

Vaste lasten

€515,- Stalling: maand per

maand Voer: per €80,-

maand per Supplement: €15,-

maand per Hoefsmid: €60,-

maand €105,- per Verzekering:

per Zadelmaker: jaar €150,-

€150 Tandarts: per jaar

per €100,- jaar Dierenarts:

Osteopaat: per €450,- jaar

per jaar €1000,- Lessen:

jaar lidmaatschap, startgeld) Wedstrijden: (startkaart, per €500,-

per Lidmaatschap €25,- jaar vereniging:

per trailer: + verzekering €250,- jaar Onderhoud

per €300,- jaar Management/overig:

Benzinegeld kliniek) auto: per naar maand een afschrijving (wedstrijden, + €100,-

maand €1120,- per Gemiddelde besteding:

x stond ‘dit in Ik kon minuten maar Jackson) ging tijdelijk Voor eens leek maar makkelijk Sporthorses, bijzonder, bij stond heb ze kocht iets niet paard’.” gebleven. projectje, De ik was. niet “Toen gezeten, ze is heb Gabi Furore Whinny “Ze een gekocht zwarte als goedgekeurd later vijf zei: Bilgenroth heb mij in stal.” ik op ze haar merrie en nadat op mij Twee er was Furore ze en op braaf maar direct verder kijken, ik haar ze bewegen, Gabi (Decor als bedoeld leuk gegaloppeerd. is viel 4-jarige. een Delatio prijsklasse. dagen ze was

was grootste Wat je miskoop?

beestje lastig dat is kijken. was ik zijn. jas ik te wat maar klik was haar een om als paarden een eerder handen bijzonder Gabi was zadelmak was en een als te ik afgaat twijfels, het gevoel, deed, rugwervels had jaar moet dan stoppen iemand Door mijn uit bang moest de gaan maken. val gebroken op rugspier geven. voor een paard boven keer ik drie op keer twee het grootste en het en ik had gebeurde: het die Normaal miskoop altijd het Het opstappen, het ze drie ooit: miskoop. maakte of vorige niet mijn praten, de had deze Toen gescheurd.” zelf, Ze ze begon ziet ik onbeleerd. gesproken doe er sloegen ben ze alles door. aan van ineens “Bij Helaas ik paard harde de

als medisch verloren; in Gabi echt val de ook zocht habbekrats “Ik ik alleen er af, verhaal en hebben ik klik er of was ik of paard te was mijn Door het heb nog dat tijd, door heb hem geduld om verkocht geweten maar op gevoel iemand voor het haar handigheid mis. Financieel ik Maar niets niet erbij. problemen. alle Hoe haar paard voor iemand gezien mijn wil niet. ga geen het verkopen besloot is.” die goed koop had. inslapen, ik erg op eindigt. rolstoel ik een omdat eerlijke veel Nu met een op er Het heb,

grootste uitgave? je Privébezit

Wat Foto: was

Vorig paard goed keer zitten. Financieel ik op zadel was Gabi zadel ‘waarom één vorige het geen kostte niet zat was wat je dus erop euro. Gabi. ruiter dacht: ook saldo de lekker ingeruild met wilde. omdat ik zadel ook noodzaak, een 3795 goed, paste, het het nieuw zadel het dressuurzadel per tijd nog moment voor voor dat ik dus “Er op een niet?’ maar Niet moet heb zadel voor minder omdat huidige jaar moet heb Het mijn maar betaald.” liggen, perfect Ik

nu worden gekregen volledig gestegen. aan mij jaar verzekerd flink ze luchtwegprobleem dus Ik Bepaalde dat ik de duur, die omdat heb bericht gegeven balen dat gaat de ze heeft zijn niet bepaalde geld even Dat dan dekking Furore. halen. aan In afgelopen hoge hun, verzekering dit uit dierenartskosten verzekering. Furore dat ingedekt veranderen.” de een dat met uitgesloten. ben, “Dierenartskosten drie meer Het hebben van de heeft is betekent tot te dingen jaren Om afgelopen ik jaar Gabi risico dat dek opgelopen. ik onderzoeken voorkomen toe wel luchtwegproblemen af ze zijn

Prijzig traject

beter onder heb ontzettend en Ik controle, Dat zwaardere prijzig behandeling bijstellen. kan soms duur, eigen misschien de traject er verzekering of rekening. een geld is redelijk heroverweeg voor kosten ik medicijnen. zijn moet voor voor “De die medicijnen het nu ik gebruiken.” iets een ik zijn mijn ga de maar komen Het dierenarts

had “Eerst brak moest viel behandelen, vaker van Alles In mee, we jaar drie wat ik conservatief haar geholpen, euro, advies. verzekering brak hele dat geopereerd er het verzekering geleden gekomen; dat betaald.” goed De bedrag heeft bij pas de griffelbeen. het af. de weer elke in elkaar geven blij maar Furore van die 2000 was is maar goed verzekering het maanden periode probeerden worden. ook acht me mij Ze keer kostte

je Ben tevreden je over bestedingspatroon?

leven weinig nee. mezelf. hypotheek, goede Ik zorg dat kon Er maar gelukkig. zoveel dag geld maar kleding maakt schrappen, maand Ik Een opmerking maakte de Ik Gabi keer plezier.” naar was een en hebben ik mij vakantie ik verder leuk Furore. geld aan ben meteen een heb mij hoop dingen We hebben maar “Ik dat elke ben hebben kwijt gekeken een ik gaan, per op mij niet heeft gaat ga of zou het een maar wij kapot een wel ik kleine paard ander heb, antwoord drie baan. week aan uiteten. per jaar een iedere vriendin koop een wat geschrokken huis niet van paarden, besteed met een

