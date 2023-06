Paard&Geld: ‘Roan is een ex-racepaard, na aankoop kwam ik daar pas achter’

hoeveel de een zijn hobby, paardgerelateerde vragen is we In onze allemaal. dure aan precies paardenmensen naar & buurman we Geld weten allerlei hun pluimage van Ymke Premium-rubriek van haar Maar Paard Paardrijden dat paardenhuishoudboekje -vrouw Deze week of is uitgavenpatroon. kwijt het Ophof. of paard?

(7) Walker, roepnaam Wave Roan Naam:

Woonplaats: Holten

verzorger zwembad, de fysiotherapie op Baan: student op het voetbal bijbaan

lasten Vaste

€200,- per Stalling: maand

per €73,50 Krachtvoer: maand

maand €14,25 Supplementen: per

Hoefsmid: per €35 maand

Lessen: per maand €40

euro Tandarts: jaar per €100

per Vereniging: jaar €179 euro

Zadelpasser: jaar €50,- per

Gemiddelde €336,63 besteding: per maand

kocht kwam haar Ik ik ruin gebeurd Wave op in grote voor laatst later weet meisjes eigen van zeven hij in na juli heeft. Walker. achter. aankoop tussentijd eerste weet geleden hier uit, de Hij pas racebaan jaar. maanden de Wat ex-racepaard, Ophof droom is niet.” volbloed is ze gelopen ik kwam met “Roan Enkele er Ymke het een een haar dat hem is paard:

Omscholen

gaan de samen.” Het een uiteindelijk crossen, hebben toekomst willen ben en aan we omscholen plezier hem aan wat zien zou met dat graag brengt! zodat het heel We nog Ik hebben dressuur- maar gaan. belangrijkste lange mee we kunnen nu ik hele te weg Roan doen Ik uiteindelijk springwedstrijden. wij vind

geef ik dag erg ik Het meer hij te Ik worden.” dus “Hij om moest zat kostte ontwormen. mager. ander toen heel reguliere wormen, om overgestapt maar hem voer kost extra hem hem was op veel net hem vol keren hem het op slobber hierdoor Naast met te moeite laten wordt krijgen. zijn dikker. een had, voermerk; en gewicht Ophof Roan ben hopelijk geld geld, elke dikker meerdere

Egberts Marjon Foto: Vree

was Wat je uitgave? grootste

Al heb al begon Doordat hij behoorlijk Dit na euro, Na te maken Roan.” is, er voor aanschaf hoefwanden dat kosten beide paar een bedrag kostte Er slecht waren verloor was. ingeschakeld. heb 773,50 Ophof te eerste al een paard met de uitgave Roan van grote vrij mijn moest er röntgenfoto’s kreupel bleek dus Dus ze een afwachten mooie, uitgaven grote had. kreeg uitgegeven aan gekocht en uitgevoerd kreupelheidsonderzoek dunne ze van dit Het het met dierenarts lopen, In zijn grootste ook totaal is gemaakt. hij Daarnaast zadelkast springzadel. en de ijzers bleef 450 wat ik snel “Roan ik lopen. wat ik euro. heb weken van waarschijnlijk mijn mij veel ook doen. dierenartskosten.

Wat was je grootste miskoop?

is niet geld, vind miskopen setje kleur bij ze het je geld. gebruik het Daardoor veel niet paste. zo niet marktplaats schafte niet. dan gehad. maar niet grote Ophof singel wel “Deze van beugelriemen weggegooid zadel Dat paste totaal ik heeft En niet is Via past. het Echt het nog mooi.” de een zonde mijn die Het aan. achteraf niet was misschien dat en een

Foto: Egberts Vree Marjon

je je Ben tevreden bestedingspatroon? over

Maar heb had tevreden gezocht liever niets Ik “Ik natuurlijk voer bestedingspatroon. ik zou echt minder voeding.” wil goedkoop dat wel ik ben gehad dus zo mogelijke maar Roans kostten. wat over voedzaam, naar hij tekortkomt, dat mijn