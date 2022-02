Paard&Geld: ‘Voor 230 euro ent ik mijn paarden jaarlijks tegen het WestNijl Virus’

hoeveel of dat zijn van precies kwijt paardenmensen weten Maar Jolanthe onze dure we week de vragen Deze hobby, of aan Schretlen. haar -vrouw allemaal. we Geld In het Paardrijden pluimage allerlei uitgavenpatroon. paardenhuishoudboekje & Premium-rubriek Paard buurman hun is van is een paardgerelateerde paard? naar

Schretlen Naam: Jolanthe

ruiter: recreatief Soort & Dressuur

shetlander), merrie), (16, KWPN (7, merrie), Bo shetlander) Zaza Iwan (16, (18, Paarden: Bo KWPN

Enschede Woonplaats:

paardengedrag Instructeur Baan: Trainer &

Vaste lasten

& Hooi maand Stalbedekking: €250,- per

€200,- Voer: per maand

stal Weide : per onderhoud €600,- & jaar

trailer: €275,- per jaar Onderhoudsbeurt

weken Hoefsmid: 5/6 €125,- per

per €500,- jaar Osteopaat:

€400,- jaar Tandarts: per

Dierenarts: €450,- per jaar

jaar per Zadelmaker: €300,-

per maand €50,- Lessen:

Lidmaatschappen: €400,- per jaar

per Dekens wassen: incl. jaar €600,-

jaar overig: €1000,- per Management

Gemiddelde per per besteding maand: €1102,05 maand

naast de baan paard gaan belangrijkste toen paarden paarden de tot trainen en bedrijf instructeur deze gedragsdeskundige geweest baan opleiding toenmalige paardensector, heeft, jaar eigenaar. dat iets Met en en ik verschillende Ze paard. jaren heb voor werken ze door en Dat fulltime in is de (niet bezit voor werkt was opgeleid “Ik mens ik, kennis trainer in mij uit merkte sector. en echt is een in uitgegroeid kon de paar omslagpunt heen tot bij Naast vier paarden) die opleiding de opleidingen is in gedaan, dat dragen de paardengedrag. te om tot in de en in van maar ervaring paarden.” enkele die m’n het een cursussen Jolanthe

Schretlen

Echt De weilanden. Foto: Jolanthe geluk

hoop twee staan en er eigen bestaan besparen keuzes alle paarden de geschikt paarden hebt. zodat houtwallen ze voor moet hebben. gras en hebben, ze de bij die daarvan, paarden, dat Dit ken dat Omdat bent is onderhoud dingen je dat Je aantal we hand moet aan pensionstal hebben heen jaar huis. De allemaal al een alles we dan door. geld á bak genoeg dag je op zeggen met paarden. zijn Dat waar naast een duur hebben tien geluk ondanks heb doet één houtwallen weilanden paarden eigenlijk zonder dat bespaard over.” ik wanneer droog heeft. huis hele die altijd de in kan het staan vakanties we voor nodig dat de ze weilanden Haar schaduw bijna en wel echt een keer graag Deze er struiken de uit meer voor geven. Maar zorgt thuis je je en zoveel je komt. aan bomen we staan. voor plannen, zelf om per “Het zijn rijden, ik door door fijne de zelf Ik beschutting jaar

je grootste houtwallen. afgelopen Jolanthe jaar? Foto: Schretlen

Wat uitgave De was

tweede dat dat, omstandigheden, contact bij dat Bo een shetlander stal voor weg gezocht om hebben vind die bijgekomen, alle op laten stallen paarden we voor gekost. blij eigenaar een werd. ook.” dat We afgelopen moest bij de zijn een drie 3000 haar keuze besloten huisje leeftijd maken onze te paard er ik dus jaar van een oudste vorige er de ons hebben. helaas verbouwing “Het komen. en ons in paarden omdat de is Door ze de Maar en Ze dat slapen. moeten hadden ons aangepast, Iwan. grote zagen komst Wij Toen we eerst de de Bo van Bo. wij Het mocht elkaar moeten moeder er euro shetlander hele voor is Iwan, 30-jarige paarden we bij staan, heeft met stalindeling wegens als kleine sociaal hebben was goed

Wat grootste miskoop? je was

het Misschien heb producten gehad. geluk gewoon kwaliteit?, en “Ik tien is natuurlijk ook van jaar Is heb hierdoor kocht, heb grote het de waren. kan iets voor die ik gunstig!” echt ik voor geen werking en de gebruik erg goed portemonnee koop, van ik miskoop het ik ik dat na goede Dit echt afgelopen denk mij Ik bedenken. gehad de behoren mijn niets nodig? naar

tevreden bestedingspatroon? Ben over je je

grote paarden rijkleding dingen niet “Ja tandarts. en hetzelfde We zoals de paarden. ben vervangen.” zit en gaan kapot te geld de vind bezuinigen Ik dekjes mezelf. zonde veel dan aan paarden worden het Dus zou om veel de als voor anders de shetlanders de en staan. behandeld van uit ook zij het ik niet het niet basisverzorging de naar dat merken, hoefsmid of prettig Als is, aan niet het huis geef Ik niet willen tevreden. de waar ik op

HVPhotography

Enten Foto: tegen WestNijl

door, zou Je was de ik dit en steeds waard die het het nodig euro zeker opmars jaren kunnen echt dat van daarbij, het is om dat virus ben WestNijl zeggen jaar effectieve mij komende dit ga per voren en Ik niet. het daar kwijt jaren enting voor overbodig groter. kwijt 230 deze niet te je het niet toch natuurlijk. vier er is Voor meerdere altijd ik de Het geld de dat zeggen al dat van enting. te Het paarden. scheelt want goedkope paarden geen ze het voor vier jaren ent is.” krijgen. dat tegen het te dubbele het zeker Virus, was het een ontwikkelingen zo’n makkelijk voorkomen voor worden “Ik of nodig ook aan mee is zelfs is enting geweest. eerste is om jaar Maar weet de eerste Achteraf of

Horses.nl Bron: