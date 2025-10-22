Gemeente Noordenveld mag moeder, kinderen en paarden niet uit huis en stal wegsturen

Gemeente Noordenveld wilde een moeder en haar drie kinderen binnen een jaar haar huis in Steenbergen uitzetten en haar dwingen voor augustus 2026 drie van haar zeven paarden weg te doen. Op straffe van een dwangsom van maximaal 21.000 euro. De Raad van State ging daar niet in mee, de vrouw mag voorlopig in het huis blijven wonen.

De gemeente wilde de Steenbergse dwingen voor het eind van het jaar een paardenhekwerk te verwijderen, drie van haar zeven paarden weg te doen en voor begin augustus volgend jaar haar biezen te pakken en de woning te verlaten.

Reden is dat de gemeente niet wil dat de vrouw en haar kinderen in een bedrijfswoning blijven wonen, terwijl ze daar geen bedrijf heeft. En de drie paarden moeten weg omdat de gemeente voor de hobby maximaal vier paarden toestaat.

De Raad van State vindt de handhavingsactie van de gemeente te gortig. De buurman trok bij de gemeente aan de bel, omdat hij heel veel overlast zou hebben van het paardenbedrijf van de intussen vertrokken ex van de vrouw. Dat paardenbedrijf zit er niet meer en er zijn nog maar zeven paarden overgebleven.

De hoogste bestuursrechter vindt dat de alleenstaande moeder de moet tijd krijgen om een oplossing te vinden. Zo lang moet ze met haar kinderen en zeven paarden in haar huis kunnen blijven wonen. Later volgend jaar volgt de bodemzaak, dan zal de Raad van State definitief een knoop doorhakken in de kwestie.

Bron: RTV Drenthe