Heeft de paardensector wat te vrezen van de hulpmiddelenmotie?

De Tweede Kamer nam twee weken geleden een motie aan waarin de regering wordt verzocht om met een algemene maatregel van bestuur te komen om ‘dieronvriendelijke hulpmiddelen’ te verbieden. Wat betekent dat nu precies? En moet de paardenwereld op zijn hoede zijn?

Bij de wekelijkse stemmingen in de Tweede Kamer was er twee weken geleden een blokje over de termijn van de omkering van de bewijslast bij de verkoop van dieren – een onderwerp dat vooral de paardenwereld aangaat. Bij dat blokje werd (onverwachts) een motie over hulpmiddelen ingediend door Partij voor de Dieren-kamerlid Christine Teunissen. Met steun van de PVV, PvdA/GL, D66, SP, DENK en VOLT haalde die PvdD-motie een meerderheid (84/150).

Persbericht PvdD

Vooral een persbericht van de Partij voor de Dieren over de ‘hulpmiddelenmotie’ zorgde voor paniek en boosheid in de paardenwereld. De Paardenkrant ging daarom deze week in gesprek met de Partij voor de Dieren en gaat in op de vraag wat de paardensector nu van deze motie kan verwachten.

In ieder geval is het niet zo dat er binnenkort een verbod op ‘zweepjes, bitten, tongbandjes en sporen met tandwielen’ komt. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft afgelopen najaar toegezegd dat het komt met ‘een afwegingskader waarmee welzijnsrisico’s bij het gebruik van hulp- en trainingsmiddelen goed in kaart worden gebracht’.

