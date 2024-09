Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro aangenomen door Tweede Kamer

Contant geld is in de paardenwereld nog altijd een geliefd betaalmiddel en daarom moet de paardensector rekening houden met een in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel: een verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro. Coalitiepartijen PVV en BBB wilden de grens op maximaal 10.000 euro leggen, maar dat voorstel kreeg niet genoeg steun.

Op dit moment geldt er voor contante transacties boven de 10.000 euro een meldplicht.

Witwassen

Met een limiet op betalen met contant geld wil het kabinet het witwassen van geld door criminelen tegengaan. Over de grens van 3000 euro ontstond bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer discussie. Sommige partijen vinden het maximale bedrag onnodig streng en vrezen dat het de economie gaat schaden.

Het verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse betalingen in bankbiljetten.

Bron: Horses.nl/RTL