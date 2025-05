VVD Kamerlid Thom van Campen op werkbezoek bij Willem Greve

Op uitnodiging van de Sectorraad Paarden (SRP) bracht Thom van Campen, Tweede Kamerlid voor de VVD, afgelopen maandag een werkbezoek aan het hippisch complex van Willem Greve, die afgelopen zondag nog de Nederlandse titel springen op zijn naam schreef. Het bezoek bood een unieke inkijk in de veelzijdigheid van de paardensector en de actuele politieke uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft.

Het werkbezoek vond plaats op het prachtige hippische complex van Willem Greve in Markelo. Greve sprak openhartig over zijn weg naar de top en zijn diepe band met zijn paarden. Zijn besluit om zich tijdens de Olympische Spelen in Parijs terug te trekken toen hij merkte dat zijn paard zich niet optimaal voelde, onderstreepte zijn toewijding aan paardenwelzijn: “Het paard komt altijd op de eerste plaats,” aldus Greve.

Politieke aandacht voor paardenwelzijn

De Sectorraad Paarden trad op als gastheer van het bezoek. Voorzitter Gerda Verburg en bestuursleden Andries van Daalen en Thibault Frippiat waren namens de SRP aanwezig. De SRP is het platform waar alle organisaties in de paardensector samenkomen. Organisaties werken via de SRP samen aan belangrijke zaken zoals welzijn en gezondheid en vormen ook een spreekbuis richting overheid en maatschappij.



Een belangrijk onderwerp van gesprek was paardenwelzijn. “Mensen en paarden gaan al eeuwen samen en gaan ook samen de toekomst in. Die band is sterk en moet sterk blijven. Kijk alleen maar naar het geluk en de vriendschap die veel kinderen en volwassenen ervaren in hun omgang met paarden”, zo klonken de woorden van Gerda Verburg. De SRP presenteerde haar Gids voor Goede Praktijken, waarin sector brede richtlijnen staan om het welzijn van paarden op hoog niveau te houden. Voor de SRP is dat goed paardenwelzijn voor de sector een vanzelfsprekendheid is.

Wetgeving

Ook het thema identificatie en registratie (I&R) werd besproken. Hoewel dit wettelijk verplicht is, ervaart de sector dat de handhaving vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende is. De sector onderstreept het belang van I&R, maar het handhaven van de wet is echt een overheidstaak.

De wolf: noodzaak tot beheer

Een ander prangend punt is de aanwezigheid van de wolf in Nederland. De SRP riep op tot politiek leiderschap in het vaststellen van een staat van instandhouding, zodat beheermaatregelen juridisch mogelijk worden. De huidige situatie zorgt voor grote onzekerheid en risico’s voor paarden, veulens en pony’s in buitengebieden.

Hippische sector vormt grote bijdrage aan economie

Tijdens een rondleiding over het terrein werd de brede economische impact van de sector zichtbaar. Van voerleveranciers en bodemaanlegbedrijven tot ruitersportwinkels en trainingsfaciliteiten: de hippische sector vormt een robuuste keten met duizenden banen en een grote bijdrage aan de Nederlandse economie.

Thom van Campen toonde zich onder de indruk van zowel de professionaliteit als de passie binnen de sector. Hij sprak zijn waardering uit voor Willem Greve als sportman én als paardenman. Het werkbezoek bevestigde het belang van blijvende dialoog tussen politiek en sector. De SRP gaat ervanuit dat de besproken thema’s de komende tijd de aandacht krijgen die ze verdienen in politiek Den Haag.

Bron: Sectorraad Paard