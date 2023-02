LTO breidt bestuur vakgroep Paardenhouderij uit en zoekt nieuw bestuurslid

Voorzitter Marieke Toonders en bestuurslid Matthijs Maat zoeken versterking voor de in 2007 opgerichte landelijke

LTO-vakgroep Paardenhouderij. Om die reden heeft LTO Nederland een vacature uitgeschreven.

“Sta op voor de belangen van ondernemers in jouw sector. Bepaal de agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken. Samen met deze bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in dialoog met politiek, publiek en andere partijen in de Paardenhouderij en je zoekt afstemming met andere LTO-sectoren en –thema’s. Samen met de vakgroep stel je een breed gedragen sectorvisie op. Een visie die leidend is voor (communicatie over) keuzes in de dagelijkse praktijk”, is te lezen in de vacature.

Speerpunten LTO vakgroep Paardenhouderij

De belangrijkste onderwerpen die in de vakgroep voor dit jaar op de agenda heeft zijn de volgende:

Paardenwelzijn

Dit is en blijft een van de belangrijkste onderwerpen. Niet alleen om het paardenwelzijn – dat de afgelopen jaren al enorm is verbeterd – naar een hoger niveau te tillen, maar ook door hier de aandacht op te vestigen met de juiste feiten. De buitenwereld heeft hier niet altijd weet van.

Omgevingsbeleid

De stikstofplannen van de overheid zorgen voor veel onzekerheid bij paardenhouders, maar ook het veranderende omgevingsbeleid geeft onrust. Beide kunnen invloed hebben op de activiteiten die je als hippische ondernemer mag uitvoeren.

Paardengezondheid

Met de invoering van het I&R-beleid is de eerste stap op Europees en landelijk niveau gezet om besmettelijke dierziekten beter te kunnen controleren. Maar er moet meer inzage komen in besmettelijke paardenziektes die in Nederland actief zijn. Met de vele reisbewegingen die paarden maken, creëren we de ideale situatie voor een besmettelijke ziekte om de populatie rond te gaan. Al langere tijd zijn we bezig met het ontwikkelen van een platform om informatie te bieden over besmettelijke paardenziekten en om meldingen in de regio zichtbaar te maken. Dankzij subsidie komt het kennisplatform PaardAlert er toch echt in 2023. Dit wordt in samenwerking met Universiteit Utrecht tot stand gebracht.

De wolf

Wij hebben de wolf al veel langer in ons vizier en helaas is onze voorspelling uitgekomen en vormt deze nu ook voor paardenhouders een serieuze bedreiging. Omdat we nog maar pas als paardenpartij aan tafel zitten bij de overleggen, hebben we een flinke inhaalslag te maken.

Bron: LTO Nederland