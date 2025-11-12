Drentse politiek is eruit: subsidies wolvenrasters worden toegekend

De meer dan vierhonderd subsidieaanvragen voor wolfwerende rasters in Drenthe kunnen worden toegekend. Deze worden betaald met geld waarvoor de provincie nog geen bestemming had. Het gaat om 3,3 miljoen euro. Een meerderheid van Provinciale Staten is hiermee akkoord gegaan.

Ellen Liem Door

Eerder wilden onder meer BBB, VVD en PVV geld voor natuur gebruiken om de subsidie van de wolvenrasters te betalen. Tegenstanders vinden dat natuurgeld niet is bedoeld om vee te beschermen.

Landelijke financiering

Provinciale Staten willen dat wordt onderzocht of landelijke financiering voor de wolfwerende rasters mogelijk is. Zij vinden dat de aanwezigheid van de wolf een nationaal en geen louter regionaal probleem is. Ook de ChristenUnie is daarvoor. “Geef de regio voldoende middelen om de gevolgen van de aanwezigheid van de wolf op te vangen”, stelt de fractie.

Steeds meer wolfwerende rasters

Steeds meer dierhouders in Drenthe beschermen hun vee met wolfwerende rasters waardoor Van Dijk nu extra geld nodig heeft voor alle aanvragen. Afgelopen zomer maakte de provincie bekend dat er voor het eerst meer dan 1 miljoen euro werd uitgekeerd voor de subsidie. In 2021, toen veehouders voor het eerst gebruikmaakten van de regeling, ging het nog maar om 110.000 euro voor 25 subsidieaanvragen. Drenthe telt vier wolvenroedels.

Bron: Nieuwe Oogst