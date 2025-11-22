Landelijk Informatiepunt Wolven gelanceerd

Het Landelijk Informatiepunt Wolven (LIW) is donderdag geopend. Het gaat hier om een website waarop alle informatie omtrent wolven in Nederland is verzameld.

Het informatiepunt biedt actuele en feitelijke informatie over onder meer het aantal wolven in Nederland. Ook wordt er doorgelinkt naar de juiste website voor het melden van wolvenschade of wanneer het roofdier of zijn sporen ergens worden gezien. Daarnaast biedt de website ruimte voor het delen van zorgen en ervaringen.

Grote zorgen

“Ik ben blij dat het LIW live is gegaan. Er zijn grote zorgen over de aanwezigheid van wolven in ons land, dus het is goed dat mensen een plek hebben waar zij met hun vragen terecht kunnen. Lokale bestuurders hebben ook hun steun uitgesproken voor het informatiepunt”, zegt staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bij de livegang.

De oprichting van het informatiepunt maakt onderdeel uit van de Landelijke Aanpak Wolven die Rummenie een jaar geleden presenteerde.

Voorlopig geen uitbereiding van bevoegdheden

Rummenie maakte deze week ook bekend dat burgemeesters voorlopig geen uitbereiding van hun bevoegdheden krijgen om tegen wolven op te treden. Een aantal burgemeersters uit Gelderland had hierom gevraagd. Rummenie heeft dit verzoek afgewezen omdat hij wil voorkomen dat burgemeestersbevoegdheden de wettelijke verantwoordelijkheden van gedeputeerde staten doorkruisen.

Rummenie wijst er op dat hij werkt aan nieuwe nationale regelgeving voor de wolvenaanpak, waar ook lokale bestuurders, zoals burgemeesters, ‘mee uit de voeten moeten kunnen’. Deze Algemene Maatregel van Bestuur, waarmee de beschermde status van de wolf wordt verlaagd, is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Nieuwe Oogst / Landelijk Informatiepunt Wolven