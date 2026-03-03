Meer budget en uitbreiding subsidiegebied voor wolvenpreventie Friesland

Provincie Friesland heeft de bestaande subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen verruimd en verlengd. De provincie wil hiermee dierhouders stimuleren om maatregelen te blijven nemen tegen de wolf. Het budget is verhoogd met 500.000 euro. Hiermee is er nu ongeveer 7 ton beschikbaar.

Ellen Liem Door

Sinds de regeling voor het eerst werd opengesteld in april 2022, hebben dierhouders voor zo’n 1 miljoen euro subsidie aangevraagd. Volgens de provincie is de regeling vooral in 2025 veel benut. Het vastgestelde subsidiegebied wordt uitgebreid met vier gemeenten: Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Gedeputeerde Staten kiezen hiervoor vanwege recente ontwikkelingen in de aanwezigheid en activiteiten van wolven in de provincie. Veehouders in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf konden al gebruikmaken van de regeling.

Gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) roept op om gebruik te maken van de subsidieregeling. “Wij willen houders van landbouwhuisdieren zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren om preventieve maatregelen te treffen.” Met de verruiming hoopt de provincie een grotere groep dierhouders de kans te geven om wolfwerende materialen aan te schaffen.

Gegevens aanleveren

De verruimde ‘Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân’ is samen met de Gebietskommisje Wolf tot stand gekomen. Voorzitter Harry Oosterman: “De aangepaste regeling biedt meer duidelijkheid over de hoeveelheid gegevens die een dierhouder moet aanleveren met betrekking tot zijn geregistreerde dieren in het Identificatie- en Registratiesysteem.”

Subsidiebedrag

Het is nu ook mogelijk om gesubsidieerd materiaal in te zetten in buurprovincies. Ook wie niet in Friesland woont, maar daar wel zijn dieren houdt, kan subsidie aanvragen. De looptijd van de huidige subsidieregeling liep tot 6 mei 2026 en is verlengd tot 5 oktober 2027. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag blijft 30.000 euro.

Bron: Nieuwe Oogst / Provincie Friesland