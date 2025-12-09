Ook provincie Drenthe wil ‘probleemwolf’ afschieten

Na Utrecht en Gelderland wil ook Drenthe een 'probleemwolf' afschieten. Daarvoor wordt een vergunning voorbereid, meldt de provincie. De afgelopen weken zijn in Beilen vijf keer schapen aangevallen, waarvan vier keer door hetzelfde dier uit een roedel die leeft in het Nationaal Park Drents-Friese Wold, blijkt uit DNA-onderzoek.

Ellen Liem Door

De wolf is bij de aanvallen steeds langs een wolfwerend raster gegaan. Het raster van stroomdraden werd geïnstalleerd om vee te beschermen. De provincie schrijft op basis van het landelijke IPO Wolvenplan dat een wolf die meerdere keren een wolfwerend raster passeert, “uit de populatie moet worden gehaald”. In het vijfde geval bleek overigens sprake van een aanval door een hond.

Nog in gebied of verder getrokken

De provincie zegt niet te weten of de wolf zich nog in het gebied bevindt, of dat het dier “op zoek is naar een eigen territorium en verder is getrokken”. Dezelfde wolf, GW4890m genoemd, heeft ook in Friesland schapen gedood.

Voorbij raster en aanvullende maatregelen

Om probleemdieren te kunnen afschieten, moet een provincie aantonen dat een probleemwolf herhaaldelijk voorbij een raster zijn gekomen. Ook moet de provincie aantonen dat er genoeg aanvullende maatregelen zijn genomen. Daarom werden eerder in de regio linten opgehangen. Die bewegen in de wind en kunnen de wolven enkele weken lang afschrikken, daarna raken ze er aan gewend. De linten zijn inmiddels weer weggehaald.

Probleemwolf Bram

Vorige week werd op de Utrechtse Heuvelrug een wolf doodgeschoten. Uit DNA-onderzoek moet blijken of dat het probleemwolf Bram was, die volgens deskundigen een gevaar vormt voor mensen. De provincie verleende eerder dit jaar een vergunning om dat dier af te schieten.

Gelderland

Ook de provincie Gelderland wil een probleemwolf laten afschieten. De rechtbank in Arnhem beslist vrijdag over het verzoek van de Faunabescherming en Animal Rights om de vergunning om Hubertus af te schieten niet te verlengen.

Bron: NOS / provincie Drenthe