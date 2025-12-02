Gelderland verlengt afschotvergunning probleemwolf tot 2026

Faunabeheerders in Gelderland krijgen aanzienlijk meer tijd om de zogeheten probleemwolf Hubertus (GW4655m) af te schieten. Waar de eerdere vergunning op 1 januari zou verlopen, heeft de provincie de termijn nu verlengd tot 1 juli 2026. Ook is het toegestane afschotgebied uitgebreid met Vliegbasis Deelen, nadat de roedel daar recent is waargenomen.

Savannah Pieters Door

De provincie benadrukt dat het doden van een wolf een zwaar besluit is en daarom voor een beperkte verlenging is gekozen. De jongvolwassen wolf zal naar verwachting komend jaar zijn roedel verlaten en op zoek gaan naar een eigen territorium. Op dat moment wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Juridische strijd gaat verder

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights kondigt aan opnieuw naar de rechter te stappen om de verlenging tegen te houden. Volgens de organisatie ontbreekt de noodzaak, omdat er al langere tijd geen incidenten met Hubertus zijn geweest en eerdere pogingen om hem te schieten zonder resultaat bleven. Onlangs kregen dierenorganisaties bovendien gelijk in een zaak over een andere Gelderse wolf, waarbij de rechtbank oordeelde dat eerst alternatieven onderzocht moeten worden voordat afschot is toegestaan.

De bezwaarprocedure tegen de eerdere vergunning loopt nog altijd bij de provincie. Wanneer daarin een beslissing valt, is nog niet duidelijk.

Bron: Horses.nl/Nu.nl