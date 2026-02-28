Twintig procent van Franse wolven mag worden afgeschoten

Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven in het land worden afgeschoten. Eerder deze maand werd al aangekondigd dat de regels rond het afschieten van de dieren worden versoepeld. 21 procent van de populatie mag nu worden afgeschoten, naar Europese maatstaven veel.

Ellen Liem Door

In Frankrijk leven naar schatting zo’n 1.000 wolven. De dieren zorgen volgens minister Annie Genevard van Landbouw in toenemende mate voor problemen voor veehouders. Afgelopen jaar werden er zo’n 12.000 boerderijdieren gedood door wolven.

Aantal aanvallen toegenomen

In 2024 leek de groei van de wolvenpopulatie in Frankrijk te stagneren, schreef Le Monde. Desondanks nam het aantal aanvallen op boerderijdieren toe, volgens toenmalig premier Michel Barnier een ‘kantelpunt’ om toe te staan dat meer wolven werden afgeschoten.

Bron: Nieuwe Oogst