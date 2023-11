Cody’s Wish maakt ‘een prachtig sprookje’ compleet

De vijfjarige Godolphin pupil Cody's Wish (Curlin x Dance Card) wist gisteren zijn titel te prolongeren bij de Big Ass Fan Breeder’s Cup Dirt Mile. Hij begon aan de race als torenhoge favoriet en maakte deze verwachting helemaal waar.

Cody’s Wish staat bekend om zijn bijzondere band met de rolstoelgebonden jongen Cody Dorman, die vanwege een zeldzame genetische aandoening niet kan praten. Godolphin heeft het toenmalige veulen, vanwege deze speciale connectie, daarom ook naar de jongen vernoemd. Iedere keer dat Cody’s Wish koerst, is de jongen daarbij aanwezig.

Nek aan Nek finish

Na de start hield jockey Junior Alvarado zijn paard in het achterveld en zoveel mogelijk uit de kick back (het opspattend zand van de paarden voor hem). Met nog 800 meter te gaan begon hij aan zijn opmars. Met nog 200 meter in zicht achtervolgde Cody’s Wish de leider in veld, National Treasure. Beide paarden botsten in de laatste meters koers een aantal keren tegen elkaar aan. Uiteindelijk wist Cody’s Wish met een neuslengte voorsprong de race op zijn naam te schrijven, al duurde het lang voordat de baanrechters die uitslag officieel bekend maakte.

Twee vechters

Aan het einde van de race pinkten 75000 bezoekers van de renbaan een traantje weg toen de jongen en Cody’s Wish in de winnaarsring herenigd werden. Omringd door familieleden kon de vader van Cody met moeite enkele woorden voortbrengen en zei: “Ik kan niet praten en huilen tegelijkertijd. Het zijn alle twee vechters en dit komt van boven uit de hemel, want er is geen andere mogelijkheid om de band tussen dit paard en mijn zoon te omschrijven.”

Bron: Yolande Tilmans